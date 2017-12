21-D. ARRIMADAS, ACLAMADA CON GRITOS DE “PRESIDENTA”, AFIRMA QUE HA GANADO LA “UNIÓN” ENTRE CATALANES

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó, entre gritos de "presidenta" tras ser su partido el más votado y el que logró más escaños en las elecciones autonómicas que se celebraron este jueves, que en los comicios ha ganado "la unión" entre catalanes.



Muy difícil lo tuvo este jueves Arrimadas para salir, acompañada del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, del hotel en el que los dirigentes de su partido siguieron el escrutinio rumbo a la Plaza España de Barcelona, donde la formación había montado un gran escenario bajo el que le esperaban un nutrido grupo de militantes que portaban banderas con el característico corazón que ha exhibido Ciudadanos durante la campaña con la bandera catalana, española y europea.

Desde la formación naranja quisieron convertir los resultados de estas elecciones en una jornada lúdico-festiva en la que Arrimadas agradeció los 37 escaños obtenidos en el Parlament a los “1.100.000 valientes” que les votaron. “Ha quedado claro que la mayoría social está a favor de la unión. Cataluña somos todos. Eso me ha quedado muy claro”, subrayó Arrimadas desde el escenario situado en la Plaza España de la Ciudad Condal.

La líder de Ciudadanos en Cataluña se trasladó desde el hotel hasta el escenario acompañada de Rivera y de los principales dirigentes de la formación. Pero el recorrido no estuvo exento de anécdotas. Arrimas y Rivera tuvieron que sortear una avalancha de catalanes y de miembros del partido que no paraban de gritarle ‘presidenta’ y algunos decían de manera incansable que este es un día “histórico” para la formación.

“Hemos ganado las elecciones al Parlament. ¡Por primera vez ha ganado un partido constitucionalista y es Ciudadanos!”, subrayó Arrimadas desde el escenario. Dijo que la mayoría social catalana está “a favor de la unión” y no de la ruptura, porque “Cataluña es diversa y plural”.

“El gobierno de los separatistas han perdido escaños y fuerza” y “hoy ha quedado más claro que nunca que el ‘procés’ no representa el futuro”, proclamó. Asimismo, defendió que desde Ciudadanos van a seguir “luchando” y ahora lo harán “con más fuerza”. “¡Visca Catalunya, visca Espanya y visca Europa!”, gritó Arrimadas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso