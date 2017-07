GÜRTEL. RAJOY ARRANCA CON CONTUNDENCIA SU DECLARACIÓN ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, arrancó este miércoles con contundencia su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’, mostrándose muy tajante en sus respuestas cuando recordaba “perfectamente” los hechos por los que le preguntaban.

“Sí, lo recuerdo perfectamente”, fueron las palabras que pronunció el líder del PP ante la primera pregunta del abogado de la asociación Adade, José Mariano Bermúdez de Lugo, que se interesó por el organigrama del PP en la etapa que está siendo juzgada. Después, usó otras tres veces esta misma expresión.

Hubo que esperar a que pasaran algo más de 30 minutos de su comparecencia en sede judicial para que Rajoy pronunciara el primer “no me acuerdo”. Se refería así a que “jamás” se ha ocupado de los asuntos económicos del partido, y en especial de las campañas electorales, porque sus responsabilidades son meramente “políticas” y hay una “separación nítida y clara” entre ambas funciones.

Durante su comparecencia, Rajoy intentó dominar la situación e incluso llegó a afear al abogado de Adade que no estaba haciendo un “razonamiento muy brillante”, lo que provocó las risas de la sala y un toque de atención del presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado.

También se mostró irónico cuando dijo que “las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran” e, incluso, llegó a sugerir al abogado que le interrogaba que quizás se había “confundido de testigo” después de decir que eran “absolutamente falsas” dos afirmaciones que le pedía que confirmara sobre su relación con la contabilidad del PP.

El abogado pidió el amparo del juez porque le parecía “impertinente” la respuesta del presidente, que le fue negada pero que incrementó la tensión entre Bermúdez de Lugo y Rajoy. Esta situación fue aún más palpable cuando en la siguiente respuesta el presidente popular aseveró que ya se lo había “explicado con meridiana claridad”. “Pero, si quiere, se lo explico de nuevo”, remachó.

Fiel a su estilo, Rajoy apeló a su condición de gallego para justificar una de sus respuestas. “La contestación tiene que ser gallega, porque no podría hacerla riojana”, espetó el presidente, para reconocer que hasta donde él sabía el PP le había pagado un viaje a Canarias junto a su familia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso