(AVANCE) EL JUEZ PEDRAZ ARCHIVA POR TERCERA VEZ EL 'CASO ZAPATA', PORQUE NO SE PUEDE "RETORCER" EL CÓDIGO PENAL PARA HACER JUSTICIA

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado por tercera vez la causa contra el edil del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, al entender que con sus frases publicadas en Twitter no buscaba humillar a las víctimas y por consiguiente no se le puede atribuir ninguna infracción criminal. A su juicio, no se puede "retorcer" el Código Penal para "hacer justicia a pesar de la ley".

En cumplimiento de lo acordado por la Sala de lo Penal, que le obligó a convertir las actuaciones en procedimiento abreviado, el juez recuerda que es él en esta fase el competente para decidir si abre juicio oral o no contra el investigado.

Según Pedraz, no puede "automáticamente abrir el juicio oral" y aunque la Sala haya adelantado su criterio, es ahora cuando el juez instructor debe pronunciarse, una vez que ha oído al investigado y que las acusaciones han presentado sus correspondientes escritos de acusación.

En su auto, Pedraz analiza de nuevo las frases publicadas en Twitter por Zapata y apoyándose en el informe del ministerio fiscal y en el voto particular del magistrado de la Sección Segunda José Ricardo de Prada concluye que esas expresiones están dentro de los límites de la libertad de expresión.

Pedraz recuerda que la frase de Zapata se publicó cuatro años antes de ser nombrado cargo público, permaneciendo "soterrada" para luego curiosamente ser "rescatada", cuatro años después, tras ser nombrado concejal y ser retuiteada ampliamente, "perdurando escasos días al ser borrada por el mismo".

El juez concluye que la repercusión tan amplia del tuit no fue por obra de su autor y tampoco por ello "la alarma social" denunciada por una de las acusaciones y aunque pudo ser ofensiva para algunos no se puede retorcer el Código Penal "para hacer justicia a pesar de la ley".

