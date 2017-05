EL JUEZ ARCHIVA EL CASO DEL ESPIONAJE A IGNACIO GONZÁLEZ EN COLOMBIA

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso del espionaje a Ignacio González en Colombia, dado que uno de los denunciantes, Idelfonso de Miguel, ha renunciado a formular escrito de acusación en dicho procedimiento.

El juzgado dio traslado a la representación letrada de Ignacio González, el otro denunciante, para que formulase también escrito de acusación, pero los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid comunicaron al juzgado que ya no representan al expresidente regional, por existir conflicto de intereses con él.

Después de esa comunicación, Ignacio González no ha designado un nuevo abogado ni procurador pese a que el juzgado le requirió para ello con carácter terminante. El ministerio público también había solicitado el archivo de las actuaciones.

Se da la circunstancia de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial tenía señalado para el próximo día 30 de mayo la deliberación y fallo del recurso contra el auto de imputación del procedimiento.

No obstante, el magistrado de instrucción 47 ha podido archivar la causa dado que el recurso de apelación no suspende el procedimiento en primera instancia. El magistrado ha comunicado su decisión a la Audiencia Provincial a los efectos oportunos. Contra la resolución de sobreseimiento cabe recurso de reforma, sobre el propio órgano judicial, y subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial.

El juez da por cerrado este asunto iniciado en 2009 por revelación de secretos a instancias de González, que denunció "distintos seguimientos parapoliciales durante una serie de viajes públicos y privados". El expresidente madrileño denunció entonces que habían sido empleadas contra él cámaras ocultas, así como informes con fotografías y documentos privados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso