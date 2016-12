EL SUP APUESTA POR REFORMAR, PERO NO DEROGAR LA LEY DE SEGURIDAD CIUDDADANA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) apostó hoy por la reforma y no por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostrara este miércoles dispuesto a modificar artículos de esta norma, aunque la oposición le pidió su eliminación.

En declaraciones a Servimedia, Ramón Cosío, portavoz del SUP, afirmó que le parece “oportuno y necesario" que se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana, pero añadió que no conviene su derogación.

Cosío sostuvo que algunos aspectos de la norma son “mejorables", porque la misma fue promovida por el PP "sin el consenso de otras fuerzas políticas”. Además, reclamó que, en una eventual modificación de la ley, se cuente con los sindicatos policiales, puesto que tienen "aportaciones" que hacer.

En cuanto a que se penalice la difusión de imágenes de policías que puedan ponerles en riesgo a ellos o a sus familias, el portavoz del SUP demandó que se aborde esta cuestión "con sentido común". Argumentó que las sanciones por distribuir fotos de agentes estaría justificado en unos casos, como operaciones antiterroristas, aunque es menos defendible en otros operativos.

