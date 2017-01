PRADAS (PSOE) APUESTA POR UN "PARTIDO UNIDO" SIN QUE ESO SIGNIFIQUE NECESARIAMENTE UNA "SOLA CANDIDATURA"

Antonio Pradas, diputado socialista por Sevilla y exmiembro de la Ejecutiva que lideraba Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que le gustaría un "partido unido" de cara al próximo Congreso Federal, pero que eso no significa necesariamente una "sola candidatura" para liderarlo.

Pradas indicó, en declaraciones a RNE recogidas por Servimedia, que una vez que se celebre el Congreso Federal del PSOE, el partido debe ser un "bloque" que defienda con "unanimidad" el "gran esfuerzo" que se está haciendo en el Congreso de los Diputados desde el grupo parlamentario.

Preguntado por si cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, optará a la Secretaria General del partido, dijo que la ve "muy centrada" en Andalucía.

No obstante, reconoció que no es objetivo y que la considera la "persona más capacitada dentro del PSOE para liderar el proyecto". En todo caso, agregó que esa es "una decisión que tiene que tomar ella a nivel orgánico".

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Respecto al posible respaldo de los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno, Pradas reiteró que no los van a apoyar por mucho "chantaje" que intente el Ejecutivo. Insistió en que "hay arco parlamentario suficiente" para sacar adelante las cuentas y que es "muy articulable" un apoyo por parte de las fuerzas de centro-derecha del Congreso. Asimismo, manifestó que el PP cargaría con la irresponsabilidad de convocar elecciones en el caso de que no lograra sacar adelante los Presupuestos.

Sobre la 'sede alternativa' que varios militantes críticos han abierto en la misma calle de Ferraz, Pradas aseguró que "el partido abrirá un expediente para determinar quién ha abierto esa sede y está haciendo un uso irregular" de los símbolos del partido. A su juicio, "a ningún socialista con una mínima cultura del partido se le ocurre abrir una sede sin permiso".

