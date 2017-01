VARA PIDE “APROVECHAR” PARA DEBATIR SOBRE EL PROYECTO PORQUE “LAS PERSONAS PASAN Y EL PARTIDO PERMANECE”

Google Plus

El presidente de la Junta de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, dijo hoy que, una vez fijado el calendario del Congreso del PSOE, hay que “aprovechar estos meses” para debatir sobre el proyecto político más que sobre candidatos porque “las personas pasan y el partido permanece”.

Vara, a su llegada al Comité Federal que se celebra en la sede del PSOE en Madrid, dijo que le parece “bien” la fecha del 17 y 18 de junio para celebrar el 39 Congreso federal porque coincide con que el 15 de junio se conmemoran los 40 años de las primeras elecciones democráticas. “Entonces, el PSOE fue muy importante y cuarenta años después lo sigue siendo”.

Preguntado por las candidaturas, dijo que cada uno dará el paso “cuando quiera” pero que ahora hay que aprovechar “estos meses para debatir en las agrupaciones y Casas del Pueblo de lo importante, porque las personas pasan y el partido permanece”.

Por ello, Vara indicó que “lo importante” es que se tenga un “proyecto de partido y de país útil y que seamos capaces de seguir siendo el gran partido de referencia de los progresistas y de la gente de izquierda de este país”.

No quiso profundizar sobre los candidatos, si bien señaló que “lo grave” sería que el PSOE no tuviera candidatos porque tiene “mucha gente" y "pueden ser magníficos” líderes.

De la presidenta andaluza, Susana Díaz, declaró que la considera una “magnifica candidata” porque es “una persona que es capaz de ganar elecciones o ¿es que al final nos vamos a creer que sólo pueden ser candidatos los que pierden?”, se preguntó.

Sobre Patxi López, a preguntas de los periodistas, manifestó que “cómo no va a ser buen candidato un tipo que ha sido lehendakari en este país”. Y, por último, sobre Pedro Sánchez, afirmó que durante dos años le apoyó pero que al final cometió “errores”.

