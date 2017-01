FEIJÓO ABOGA POR APARCAR EL DEBATE DE “IDENTIDADES” PARA HABLAR DE “DERECHOS” EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Google Plus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, abogó este sábado por aparcar el debate de las “identidades” y los “sentimientos” en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo martes, día 17, en el Senado para “hablar sobre derechos y servicos”, ya que ese “no es un debate subjetivo y está en la esfera de la realidad”.

Feijóo se dirigió este sábado a la cúpula del PP nacional que se reunió en Santiado de Compostela para presentar las líneas básicas de la Ponencia Económica y de Administración Territorial que se debatirá en el Congreso de los populares en febrero.

En un discurso de calado político, el presidente gallego insisitió en que para negociar la nueva financiación autonómica “debemos de sumar a la responsabilidad del Gobierno la de todos los núcleos de decisión de España, que son las 17 comunidades autonónomas”, para consolidar una recuperación sostenible en la que el compromiso de las autonomías es “necesario e imprescindible”.

Según explicó, el objetivo marco de la Conferencia es “repartir lo que es de todos entre todos”, para lo cual será imprescindible ser conscientes de que en ese debate “no se puede consolidar una España asimetrica, sino un país unido en la diversidad. No hablaremos de identidades, ni de sentimientos, ni de emociones, que son subjetivas. Hablaremos sobre derechos y servicios, que no es subjetivo y está en la esfera la reaslidad y de los derechos”.

En definitiva, dijo en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, QUE se trata de construir “una España más justa, más sotenible e igual para todos”. Para ello, dijo Feijóo, esta será la primera Conferencia de Presidentes a la que que todos acudirán con propuestas escritas y conocidas por todos los asistentes, en contraste con la “gran improvisación” con la que se abordaron anteriores ediciones del cónclave de presidentes autonómicos.

En esta convocatoria estarán presententes todos los presidentes, a excepción del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemon, y del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu. A su favor, dijo el presidente gallego, los populares pueden alegar que “no hemos mentido a los españoles, no hay ningún indicador que diga que estamos peor que en la crisis, hay muchos españoles que siguen confiando en nosotros” y ahora toca consolidar las medidas que garanticen el sosten de esta “España, que fue la imaginaron los padres de la Constitución”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso