AP-6. EL PP PIDE DISCULPAS A LOS CIUDADANOS POR LA “SITUACIÓN DIFÍCILMENTE ENTENDIBLE” VIVIDA EN LA AP-6

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, reconoció este lunes que “hay que pedir disculpas” a los ciudadanos por la “situación difícilmente entendible” que se vivió este fin de semana en la autopista de peaje AP-6 a consecuencia de una intensa nevada que dejó a miles de conductores atrapados.



En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Maíllo indicó que el Gobierno no ha culpabilizado “a nadie” y que, en todo caso, pide responsabilidades y hará un ejercicio de explicación vía parlamentaria para hablar de “una situación excepcional que esperemos que no se vuelva a repetir”.

El objetivo, dijo, es que se depuren todas las responsabilidades, “fundamentalmente en la empresa que tenía que garantizar que la autopista funcionara” y en la que “falló algo”. En este sentido, defendió que el Gobierno actuó “con rapidez” y recordó, además, que “no ha habido problemas en autopistas del Estado”.

Esto no es óbice, prosiguió Maíllo, para “valorar qué falló” y ver “dónde están las responsabilidades derivadas de la gestión de una autopista que dependía de una empresa privada”, que, a su juicio, es “a la primera a la que hay que pedir cuentas”.



