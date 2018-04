RAJOY ANUNCIA MEDIDAS PARA FAVORECER EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO EN ZONAS DESPOBLADAS

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este sábado “una nueva línea de ayudas específicas” en un plan dotado con 100 millones de euros para favorecer el emprendimiento y el empleo en las zonas con despoblación, y la duplicación del tiempo de vigencia de la tarifa de autónomos para los emprendedores en municipios de menos de 5.000 habitantes.



Rajoy clausuró la Convención Sectorial del PP sobre Medio Rural y Reto Demográfico, que se celebra en Zamora, en una intervención en la que no hizo ninguna referencia al llamado ‘caso Cifuentes’ y prefirió centrarse en temas económicos y relativos al ámbito del evento, con alguna crítica a Ciudadanos.

El presidente mostró su determinación a eliminar las trabas a la actividad económica en los pequeños municipios impulsando las nuevas tecnologías (según dijo, la revolución digital va a suponer más cambios para la población que la industrial), con ayudas e incentivos como la duplicación de la tarifa plana para emprendedores en municipios de menos de 5.000 habitantes y el nuevo plan de apoyo al emprendimiento en zonas rurales dotado con 100 millones. Además, manifestó su deseo de visibilizar el papel de las mujeres que trabajan sin ningún derecho reconocido en explotaciones familiares del campo.

Rajoy se refirió a otros temas de política general sin grandes novedades en sus planteamientos. Expresó su convicción de que “la variable demográfica debe ser tenida en cuenta para repartir los fondos de cohesión” europeos y garantizó que la dispersión y la despoblación “se va a tener en cuenta” para el nuevo modelo de financiación autonómica, porque no es lo mismo prestar los servicios públicos en ciudades que a municipios pequeños y distantes entre sí; esto último requiere “un esfuerzo” especial.

Para ese sistema de financiación dijo que espera que el PSOE esté “dispuesto” a sacarlo adelante, a diferencia de los presupuestos, “los más sociales de la historia” y que “algunos no quieren negociarlos por pura politiquería sectaria”. Por su parte, a Ciudadanos le recriminó, como hicieron antes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que “no les importa” el mundo rural.

Rajoy criticó que Cs quisiera suprimir todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales, “las instituciones más saneadas de España” y que tienen la “función capital de ocuparse de quienes viven en municipios pequeños”. Al partido de Albert Rivera también le afeó buscar una reforma electoral “en la que ellos, con menos votos, tienen más diputados”, y le avisó: “No, los diputados serán los que acordamos en 1977 y con las mismas reglas”.

Finalmente, el presidente del Gobierno se hizo eco de la subida del rating de la deuda española que hizo ayer la agencia de calificación Moody’s, la que faltaba por elevar su confianza de las cuatro grandes entidades de este tipo, y lo atribuyó a que “se fían de nosotros”, lo cual redundará en que España podrá financiarse mejor y el dinero será más barato para emprender proyectos.



