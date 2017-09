(AVANCE) PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ RENUNCIARÁ HOY A SU ESCAÑO Y A LA PRESIDENCIA DEL PP EN MURCIA

El expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez anunciará oficialmente este miércoles que renuncia a su escaño en la Asamblea Regional y que abandona la Presidencia del PP en esta comunidad autónoma.

Así lo avanzó La Verdad de Murcia y fuentes populares confirmaron a Servimedia que Sánchez tiene previsto hacer pública hoy esta decisión en una rueda de prensa a las 10.20 horas en la sede provincial del partido.

En una entrevista en dicho periódico, Sánchez reconoce que no se va “por voluntad” porque la política es su “pasión” y que lo hace porque sus “adversarios” han jugado “sucio” y “les ha salido bien”.

“Las dos causas que tengo pendientes terminarán en el Supremo, si me condenan porque yo recurriré y, si me absuelven, porque recurrirán los otros. Eso significa al menos dos años más, y la situación sería, efectivamente, insostenible. Por eso me voy”, alega Sánchez, que niega que el PP le haya obligado a tomar esta decisión.

El expresidente de Murcia está siendo investigado por la Justicia en los casos 'Púnica' y 'Auditorio' por presunta corrupción. El pasado 4 de abril comunicó su renuncia a la Presidencia de esta comunidad para "salvar a la región del Gobierno del tripartito" que el auguraba que estaría formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos.

