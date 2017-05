PSOE. ARAGÓN Y ANDALUCÍA, FEDERACIONES REACIAS A PACTAR LOS DELEGADOS PARA EL CONGRESO

Las federaciones socialistas de Aragón y Andalucía son las dos que están siendo más reacias a pactar los delegados para el próximo Congreso Federal con la fórmula de proporcionalidad que plantea el equipo del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Para caminar hacia la unidad, desde el equipo de Sánchez se ha trasladado a las federaciones, según fuentes próximas al líder socialista, una fórmula para consensuar las listas de delegados al 39º Congreso y evitar prolongar la división interna.

Se trataría de que las listas sean una representación de lo reflejado en las urnas del domingo y el reparto de personas sea proporcional al respaldo que cada candidatura obtuvo en las primarias del 21 de mayo.

Esta propuesta ya ha recibido el visto bueno de federaciones como Extremadura, Asturias y Comunidad Valenciana, donde sus secretarios territoriales – y presidentes autonómicos- se posicionaron claramente en favor de Susana Díaz.

Sin embargo, según dichas fuentes, Andalucía y Aragón se resisten a este pacto y apuestan, por el momento, por presentar sus listas de delegados y llevarlas a la votación de los ‘congresillos’ provinciales de este fin de semana en los que se cerrarán los delegados que irán al Congreso de junio. En Vizcaya también hay cierta disputa.

Desde el equipo de Sánchez también avanzan que dónde no se integren, ellos presentarán lista alternativa. Pero, para evitar esta situación de división insistirán en su propuesta que han querido incluso presentar al secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, al que han pedido una reunión miembros del equipo de Sánchez.

El rechazo a este encuentro, dicen, es prueba de una “falta real de unidad” como también la “precipitación” por convocar el congreso regional en Andalucía para reelegir a Díaz como secretaria general del PSOE-A.

Comparan esta actitud con la mostrada por el presidente de la Gestora y de la federación asturiana, que sí ha aceptado la propuesta de integración toda vez que reconoce el resultado de las primarias, según interpretan desde el equipo de Sánchez, que venció en todas las comunidades autónomas menos en Andalucía –Díaz- y País Vasco –el candidato que quedó en tercera posición, Patxi López-.

Sostienen que son “excusas” para no aceptar “algo sensato” que, aseguran, se ha hecho “siempre” en el partido cuando se ha querido hacer integración en el partido.

Esta semana, entre el miércoles 24 y el domingo 28, las comisiones ejecutivas provinciales celebrarán primero asambleas y luego congreso extraordinario a nivel provincial para elegir a los delegados que participarán en el Congreso Federal, los denominados 'congresillos'. El partido tiene que elegir a algo más de 1.000 delegados, que resultarán del distinto porcentaje de militantes que tiene cada provincia.

Estos delegados son los que van al Congreso y votan a la Ejecutiva que proponga el secretario general. No podrán votar en contra. No obstante, el peso de los delegados también es fundamental para conformar el Comité Federal –máximo órgano entre congresos-, que determinará el proyecto político de Sánchez.

