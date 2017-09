ANC pide estar en las sedes electorales a las 7 de la mañana, formar "colas gigantes" y llevar comida y cava

Los miembros de la ANC acudirán a los colegios electorales del 1-O a las 7 de la mañana del domingo y buscarán generar "colas gigantes" a partir de las 9.00 horas y durante toda la jornada, según un documento interno de la entidad consultado por Europa Press.

La entidad soberanista pide ir a los colegios a esa hora para pegar carteles en los centros "para que todo el exterior tenga la apariencia de máxima normalidad" y que haya papeletas del referéndum listas para repartir a las personas que hagan cola.

Cuando comience la votación a las 9 de la mañana, buscarán "el efecto de colas gigantes" para que se produzcan imágenes que tengan repercusión en la comunidad internacional, pero si no se puede abrir el colegio electoral llama a mantener las colas en la puerta como forma de protesta.

En el documento explican que a las 8.30 horas llegará la comitiva oficial con todo el material electoral y abrirán los colegios, y reclama que haya responsables para organizar las colas "buscando el máximo eco posible".

RESISTENCIA PACÍFICA

Ha advertido de que nadie utilice la violencia contra las fuerzas de seguridad ni se enfrente directamente a los Mossos si impiden entrar a los colegios, apuesta por ejercer la resistencia pacífica y tener "audacia para entrar en los centros".

Además, la entidad ha advertido de que "es importante no llevar símbolos partidistas ni banderas de ningún tipo" y que no se organicen votaciones alternativas si no se puede entrar en los colegios.

JORNADA LARGA

La ANC también ha asegurado que la gente se debe "preparar para pasar horas en la cola", por lo que pide ir equipado con comida, bebidas y paraguas.

A través de su canal de Telegram, ha llamado a sus seguidores a ayudar a ir a votar a la gente mayor, llevar juegos de cartas, lectura y música, entre otras distracciones, y a tener el cava listo, ya que considera que el 1-O "será un gran día".