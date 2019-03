La ANC ve "inevitable" ir a elecciones si Torra no retoma una estrategia hacia la independencia

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha advertido de que serán "inevitables" unas elecciones anticipadas en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no retoma una estrategia para avanzar hacia la independencia, al margen de que haya una posible sentencia condenatoria en el juicio por el 1-O.

"Si esta estrategia hacia la independencia, este Govern no se pone de acuerdo y no la tiene, no la define, al final serán inevitables unas elecciones. No sé si en respuesta a la sentencia o no. La sentencia no nos debe marcar tanto la agenda", ha apuntado en una entrevista de Europa Press.

Según Paluzie, la independencia es necesaria y la sentencia del juicio, "que será condenatoria y totalmente injusta", evidenciará que es más necesaria que nunca, pero añade que ni el fallo ni el posterior recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dará un Estado catalán.

Aprovechando la precampaña electoral, ha explicado que reflexionarán sobre cómo se deberá reaccionar ante una sentencia condenatoria en coordinación con los partidos, pero ha acusado al Govern de no estar haciendo todo lo que debería para avanzar hacia la independencia.

Precisamente, esto es lo que advertía el vídeo que la misma ANC lanzó en enero en el que reprochaban a Torra sus incumplimientos en este ámbito: "No está de más recordar todas las cosas que pusieron en los programas electorales y no han cumplido. Al final era un recordatorio y una reflexión de que si seguimos por este camino estaremos gestionando la autonomía".

Tras reivindicar que desde la ANC están haciendo acciones a pequeña escala para avanzar hacia la independencia, ha preguntado a Torra cuándo volverán a retomar una estrategia al respecto "ni que sea a nivel de estudio y reflexión", y a visualizar que éste es su objetivo.

"EL JUICIO LO CONDICIONA TODO"

"Hay que mirar qué cosas son válidas o no, cómo hay que replantearlas, sabiendo que probablemente hasta que no haya sentencia no se cerrará una etapa. El juicio lo condiciona todo", ha subrayado la presidenta de la ANC.

También ha defendido su apoyo a la iniciativa de Primarias Cataluña, que ha tenido repercusión en el ámbito municipal, pero ha dejado claro que el papel de la ANC "terminó el 23 de marzo, cuando se hicieron las últimas" y que no tienen ningún compromiso de apoyar en exclusiva a estas candidaturas.

Para Paluzie, la ANC no se presenta a unas elecciones y solo han ayudado a impulsar un proceso que introduce elementos nuevos a la hora de afrontar procesos electorales que, a su juicio, los partidos son incapaces de hacer.

No se han planteado impulsar las primarias a corto plazo a otras elecciones, tras constatar que no lo han hecho para las generales y europeas, aunque Paluzie avisa: "La semilla está allá, y es un instrumento que en algún momento determinado puede volver a ponerse sobre la mesa".

Ante los que les acusan de dividir más el independentismo con esta iniciativa, ha replicado que "el mismo que te dice que tres candidaturas suman más que una no tiene ningún argumento para decir que cuatro dividen".