La ANC recoge un artículo en el que piden usar banderas catalanas y no la española como solidaridad

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha recogido en su cuenta de Twitter dirigida a Estados Unidos un artículo del diario 'Metro US' en el que se pide que si se quiere mostrar solidaridad hacia las víctimas de los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona), se utilicen la señera o la estelada, y no la enseña española.

"Metro US: Si quiere mostrar solidaridad por Barcelona, use estas banderas y no la española", se puede leer en un 'tweet' publicado este viernes desde la cuenta @ANC_USA, en el que se acompañan emoticonos en forma de corazones y una fotografía de una manifestación independentista celebrada en la ciudad condal en la que se observan señeras y esteladas.

Asimismo, en otro mensaje escrito desde esta cuenta de la ANC en la misma red social, se recoge un artículo de opinión del diario online catalán 'VilaWeb' que señala que quienes "lucharon contra el mal" fueron los Mossos d'Esquadra y el Ejecutivo catalán y que no lo hicieron "ni la Guardia Civil ni la Policía española".