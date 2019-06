La ANC protesta en la Sagrada Familia de Barcelona contra la "persecución" de derechos por parte del Estado

En un comunicado este viernes, la ANC ha explicado que los voluntarios han entrado en el templo, "uno de los polos turísticos de la ciudad", en una acción de protesta con camisetas con el lema 'Make a move. Self-determination is a right, not a crime' ('La autodeterminación es un derecho, no un delito').

Fuera de la basílica, la ANC ha entregado folletos informativos sobre la situación política en Cataluña, "por la vulneración de derechos civiles y políticos, con un nuevo ejemplo flagrante" este viernes con Junqueras, y en defensa de la autodeterminación, como hizo en otra acción sorpresa en febrero.