ANC y Òmnium afirman que los dirigentes presos lo están "por la libertad y la república"

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han instado a los catalanes a seguir manifestándose en las calles para pedir la libertad de los líderes de las entidades soberanistas y del Govern cesado que están en prisión "por la causa de la libertad, la dignidad y la república".

Lo han dicho en el acto 'Libertad Jordis. Libertad Presos Políticos' celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB) para pedir la libertad del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, donde los asistentes han gritado durante más de tres minutos 'Libertad' y en el que han dejado diez asientos libres con lazos amarillos en homenaje a los detenidos --los dirigentes de Òmnium y la ANC y varios miembros del Govern cesado--.

"Nos conjuramos para luchar por su libertad que es la libertad del pueblo de Cataluña", han explicado durante el acto en el que han emplazado a los catalanes a no tener miedo de la actitud del Estado --que tachan de represión-- porque los encarcelados no lo tienen.

En el acto ha participado la portavoz de Universitats per la República, Marta Rosique, que ha incidido en que los que piden la libertad de los encarcelados son los que tienen la razón: "Nosotros somos los de la razón, los de las urnas. Ellos son los del 155".

Al acto han asistido el expresidente del Parlament Joan Rigol; los diputados de la CUP Gabriela Serra, Carles Riera y Mireia Boya; los de Demòcrates, Antoni Castellà, Assupció Laïlla, y los concejales del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Trias (PDeCAT) y Alfred Bosch (ERC).

El conseller de Justicia cesado y encarcelado Carles Mundó tenía que participar en el acto, pero al estar preso, han dejado su silla vacía y el exconseller del Govern Joan Manel Tresserras, que ha leído unas palabras en su nombre, ha explicado que le dijo antes de su encarcelamiento: "Será muy buena señal que pueda venir".

Mundó le expresó su deseo de marcar como prioridad la libertad de Cuixart y Sànchez, pero ahora Tresserras ha destacado que se ampliado la petición de libertad a todos los encarceladas: "Los pueblos y las naciones de todo el mundo han aspirado siempre a autogobernarse. Ser independentistas, libres, ha sido y es normalidad. Nos hemos declarado mayores de edad, y no hacemos nada excepcional".

LAS MUJERES DE SÀNCHEZ Y CUIXART

Para cerrar el acto, han tomado la palabra las mujeres de Cuixart, Txell Bonet, y de Sànchez, Susanna Barreda, que ha explicado que su marido les transmite que "está fuerte y que lo que se ha publicado sobre su relación con el resto de internos es falso, porque él es una persona de trato fácil, alegre y jovial".

"La prisión es un lugar horroroso donde el trato a las personas y a los familiares es horroroso", ha narrado Barreda que ha explicado que se comunica con su marido en un locutorio a través de un teléfono.

Para Barreda la prisión aísla a las personas de la sociedad y a la sociedad de las personas: "Como no sabemos cuánto durará esta situación os pido que no los olvidéis, que en prisiones españolas tenemos a nuestra gente, porque si no los olvidamos ellos tendrán fuerza".

Bonet ha recordado la frase que ha repetido Cuixart en mucha ocasiones de 'El pueblo nunca falla' y ha transmitido las palabras del presidente de Òmnium que pide a los ciudadanos continuar movilizándose "de forma pacífica, sin insultar y sin arrancar carteles ni pancartas de nadie".

También ha criticado las medidas de la cárcel que considera dinamitan las relaciones familiares y ha explicado que se están perdiendo un momento único con sus hijos: "Pero Jordi dice que saldremos adelante, que lo hace por ellos, para demostrarles que ante cualquier injusticia hay que luchar siempre de forma pacífica".

"Lamentarse es malgastar energía. No sabemos dónde iremos, pero iremos a otro sitio", ha continuado y ha añadido que Cuixart le pide que le explique todas las reacciones que vienen de fuera de la cárcel.

Le ha pedido que exprese que "hoy más que nunca hay que compartir porque lo que sucede en Cataluña es algo colectivo", y ha asegurado que lo que sucede va de empoderamiento de la ciudadanía.

"Estamos orgullosos de él. Os envía sonrisas. Sonrisas para toda Cataluña", ha expresado y ha pedido estar a la altura de un momento que califica de difícil.