ANC, Òmnium y los CDR convocan una marcha el 1-O para reclamar la república

Diversas entidades agrupadas bajo la 'Plataforma 1 d'Octubre', entre las que están la ANC, Òmnium Cultural y los Comités de Defensa de la República (CDR), han convocado el lunes 1 de octubre a las 18.30 horas una marcha por Barcelona para "pedir que se haga efectivo el deseo de la mayoría del pueblo de Cataluña".

En un comunicado, también han propuesto que, para conmemorar el referéndum de independencia de hace un año, los ciudadanos se concentren ese mismo día a las 12 horas frente a los centros de trabajo de Cataluña.

Además, han impulsado la web '1octubre2018.cat' con la que buscan recoger en un mismo espacio todos los actos reivindicativos que se celebrarán en los próximos días para reivindicar el primer aniversario de aquella votación, que derivó en la declaración de independencia que se hizo días más tarde en el Parlament.

Defienden que aquella votación fue "una de las expresiones de empoderamiento ciudadano, de resistencia civil no violenta y de ejercicio de la democracia más importantes de la historia reciente", y contemplan que haya muchos actos para recordarlo.

Sobre la marcha de Barcelona, las entidades impulsoras no explican aún que recorrido realizará --hubo una polémica reciente porque se especuló con que finalizaría en el Parlament-- ni por ahora está recogida en la propia web que han presentado.





"Toda legitimidad"

Fuentes de la plataforma consultadas por Europa Press han explicado que las características de la marcha aún están "en el aire" y que deberán consensuarse en los próximos días con el conjunto de entidades que integran la plataforma.

Aparte de la ANC, Òmnium y los CDR, también destaca la presencia de los Agents Rurals per la República; la Assemblea Nacional de Joves Independentistes; Bombers per la República; Clam per la Llibertat; Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (Fnec); Grup Impulsor del Parlament Ciutadà; Joves Nous Catalans; L'Eina y Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya.

En el manifiesto fundacional del la plataforma, pide conjurarse para recuperar todo lo que hizo posible el 1 de octubre y concluyen que hay que dar "toda la legitimidad" al resultado de aquella votación.

"Como pueblo soberano nos comprometemos a seguir movilizándonos, a perseverar en la defensa del resultado del referéndum, a mantener la firmeza en la resistencia y la desobediencia no violentas", concluyen.