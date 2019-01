Un vídeo de la ANC critica el Govern "autonomista" de Torra porque incumple sus promesas

Para la entidad que lidera Elisenda Paluzie, los incumplimientos son: no haber investido a Carles Puigdemont; no haber restituido al Govern que fue cesado con el 155; no haber aprobado 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura; no haber recuperado el pleno funcionamiento de la hacienda catalana y no haber creado una asamblea de cargos electos.

En el mismo vídeo, la entidad independentista se pregunta si el Govern cumplirá con dos cuestiones que deberá resolver en un futuro próximo: "hacer caer" el Gobierno central si no reconoce el derecho de autodeterminación y no aceptar las sentencias del juicio del 1-O en el caso de que sean condenatorias.

"¿Esto es respetar el mandado del 1 de octubre? ¿Esto es construir un Estado independiente en forma de república? ¿Donde quedan las promesas electorales? ¿Donde queda el 'ni un paso atrás?", se pregunta la Asamblea.

La entidad exige frenar los incumplimientos porque asegura que los catalanes en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 votaron para "ir hacia la independencia", y exigen que el Govern dé cumplimiento de ello sin más dilaciones.