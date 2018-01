EL ANÁLISIS DE ADN CONFIRMA QUE EL CADÁVER HALLADO EN RIANXO ES EL DE DIANA QUER

El análisis genético del cadáver hallado en un pozo de una nave industrial de Rianxo (A Coruña) es el de Diana Quer, tal y como indicó a la Guardia Civil el homicida confeso, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, cuando guió a los agentes al lugar donde se encontraba el cuerpo.



El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villaverde, explicó en una comparecencia pública que en la madrugada de este martes se conocieron los resultados del análisis de ADN del cadáver encontrado en la nave de Rianxo. En la rueda de prensa intervinieron también Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y Francisco Javier Jandrina, coronel jefe de la Comandancia de A Coruña. La comparecencia tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña.

Sánchez Corbí dejó entrever también que la investigación ha concluido que Abuín actuó solo y que el hecho de que tirara el móvil de la chica es síntoma de que "no es inocente", sino "un delincuente profesional" y un “criminal muy avispado” que, además, “era un manitas con los coches”.

Explicó que la Guardia Civil quiere cerrar este caso sobre todo por el interés mediático que ha suscitado y por dar tranquilidad a los familiares de la joven madrileña, que desapareció en agosto de 2016 durante las fiestas de la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Sánchez Corbí ofreció en la rueda de prensa una descripción exhaustiva del operativo desplegado por la Guardia Civil para seguir la pista de Diana Quer y señaló que desde un principio constataron que se hallaban ante un caso “difícil” de resolver por las circunstancias que lo envolvían. “Este tipo de casos son los más difíciles de investigar, porque no hay testigos, no hay móvil, no hay víctima, y nos llegamos a plantear a ver si de verdad había delito”, dijo sobre los pensamientos que tuvieron los agentes al principio de la investigación, cuando todavía se desconocía el paradero del cuerpo de Diana Quer.

La Guardia Civil localizó en la madrugada del 1 de enero de 2018 el cadáver de la joven, después de que ‘El Chicle’ facilitara a los agentes su localización en una nave de Rianxo.

PRINCIPAL SOSPECHOSO DESDE NOVIEMBRE DE 2016

El coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil situó en noviembre de 2016 las principales sospechas sobre ‘El Chicle’ y detalló que, como “en España no existe la detención preventiva”, comenzaron a realizar acciones para intimidarle, como su citación a declarar el 30 de noviembre de 2016. Para entonces, según Sánchez Corbí, ya tenían bastantes indicios de que ‘El Chicle’ había estado con Diana Quer la noche de sus desaparición e incluso situaban en el mismo escenario de la joven su coche y su teléfono móvil. No obstante, reconoció que tenían dudas sobre si la había matado.

Tras año y medio de investigación, que incluye en julio de 2017 el desbloqueo del teléfono móvil de la joven y una reconstrucción completa en el mes de agosto para intentar localizar su paradero, Sánchez Corbí indicó que en noviembre de 2017 la Guardia Civil ya no tenía “ninguna duda” de que ‘El Chicle’ había estado con la joven la noche de su desaparición.

Por su parte, el coronel Jandrina explicó que no darán detalles de las declaraciones de ‘El Chicle’, después de que su abogado asegurase que se trató de un “atropello accidental”. También se negó a confirmar la hipótesis del estrangulamiento de Diana Quer y pidió esperar a los resultados de la autopsia. Jandrina se refirió también a una “filtración muy grave” que se realizó a la prensa y que aceleró la detención en la última semana.

Los coroneles dieron detalles en la rueda de prensa sobre el estado del cuerpo de Diana Quer y aseguraron que está “relativamente bien conservado” pese a haber permanecido 16 meses en el depósito de agua potable de la fábrica de gaseosa de la nave de Rianxo donde fue hallado. El cuerpo, del que no detallaron si estaba con o sin ropa, tenía cuerdas en la cintura y en los hombros y junto a él los agentes localizaron el bolso de Diana Quer y una brida plástica.



