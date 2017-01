(AMPLIACIÓN) YAKOVLEV. RAJOY PROMETE SATISFACCIÓN “JURÍDICA” Y “MORAL” A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42

- Las familias creen que la reunión supone una “forma de pedir perdón” de Rajoy. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió este martes a elaborar una resolución que contenga una satisfacción “jurídica” y “moral” a los familiares de las víctimas del accidente del avión Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.

Así lo explicó la portavoz de la Asociación de Víctimas de Familiares del Vuelo Ilegal Yak-42, Curra Ripollés, en la rueda de prensa posterior a la reunión de hora y media de duración que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa con Rajoy y con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Ripollés estuvo acompañada por Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación; Leopoldo Gay, abogado del colectivo; Paco Cardona, vicepresidente, y otros familiares de las víctimas de la tragedia.

Es la primera vez que los familiares de las víctimas de la tragedia han sido recibidas por un presidente del Gobierno, que, en este caso, además, era vicepresidente del Ejecutivo cuando sucedió la desgracia.

Ripollés comenzó su intervención asegurando que las familias salen “esperanzadas” de la reunión que han mantenido con Rajoy y puso en valor que es “importante” que éste haya accedido a recibirles teniendo en cuenta que era vicepresidente del Gobierno cuando tuvo lugar el siniestro.

De hecho, agradeció que la reunión se haya desarrollado en un tono “amable” y “sin tensión” ni “malas caras” por ninguna de las partes. A su vez, puso de manifiesto que Rajoy repitió a lo largo del encuentro que tenía la intención de “hacer las cosas bien” en este asunto. “Confiemos en que lo hagan así”, comentó.

SATISFACCIÓN “JURÍDICA” Y “MORAL”

El Ministerio de Defensa tiene todavía pendiente emitir una resolución acerca del dictamen del Consejo de Estado que responsabilizó al departamento entonces dirigido por Federico Trillo del siniestro.

La propia Cospedal se comprometió con las familias en la reunión que mantuvo con ellas el pasado diez de enero a acatar y asumir íntegramente el contenido de dicho dictamen e incluso les pidió perdón “en nombre del Estado” en la comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso que tuvo lugar el 16 de enero.

Ripollés subrayó que Rajoy se ha comprometido ante ellos a buscar una resolución que contenga una satisfacción “jurídica” y “moral”. Esto le sirvió para agradecer que el Ejecutivo esté trabajando “sin condicionamientos políticos” en la elaboración de dicho texto. No obstante, creyó llegado el momento de que se pase “de las palabras a los hechos”.

Por su parte, Gay afirmó que es un “momento difícil y esperanzador” en lo concerniente a la propuesta de resolución del Ministerio, ya que éste está experimentando “un giro de 180 grados” desde la negación de las denuncias de las familias hasta la asunción completa del dictamen del Consejo de Estado. “Valoramos este esfuerzo (del Ministerio) que está amparado por el derecho”, sentenció.

El representante legal de las víctimas destacó que la resolución que Defensa emita del dictamen no tendrá una “trascendencia económica” –algo que no se pide, insistió-, sino una “asunción” íntegra del mismo.

En ese sentido, Ripollés reafirmó que los “avances” que se produzcan sobre este asunto “deben servir para el país”. “La Administración que rectifica es madura”, comentó. Por ello, reclamó a Cospedal que en el momento en que la resolución sobre el dictamen del Consejo de Estado esté aprobada acuda al Pleno del Congreso de los Diputados a explicarla.

Una de los aspectos que más expectación ha generado desde que se conoció el dictamen del Consejo de Estado era saber si Rajoy pediría perdón a las víctimas. De hecho, mañana el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, le preguntará si va a asumir la petición de perdón expresada por Cospedal.

PERDÓN Y HOMENAJE

Ante esta situación, Ripollés citó al escritor estadounidense Mark Twain para aseverar que “el perdón es la fragancia que deja la violeta una vez pisada”, lo que le permitió dejar claro que actos como el de hoy representan una “forma de pedir perdón”. A ello añadió que si el propio Rajoy dijo durante la reunión “vamos a hacer las cosas bien, confiad” el perdón es algo “sucinto”.

A su vez, Cardona confirmó que los familiares no reclamaron a Rajoy que pidiera perdón durante la reunión. “A nosotros no nos han hecho nada. Si lo tienen que pedir que sea a quienes murieron”, remachó.

También explicó que el nombre de Trillo ha salido durante la reunión, lo que le permitió afirmar que “no veríamos con buenos ojos” que ocupara su puesto de letrado mayor del Consejo de Estado, un organismo que ha reprobado su gestión al frente del Ministerio de Defensa durante la tragedia.

Otro de los aspectos sobre los que había más expectación había puesta era si Rajoy se comprometería a celebrar un homenaje en memoria de las víctimas. Ripollés confirmó que la asociación no está en está en ello en este momento sino “en lo que toca”: la resolución del Ministerio.

