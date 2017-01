(AMPLIACIÓN) YAKOVLEV. EL GOBIERNO ACUERDA EL RELEVO DE TRILLO COMO EMBAJADOR EN REINO UNIDO “A PETICIÓN PROPIA”

El Consejo de Ministro acordó este viernes el relevo “a petición propia” de Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido tras la polvareda suscitada por el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía de la gestión del accidente del Yak-42.

Así lo anunció el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que tomó esta decisión después de que Trillo anunciara este jueves su intención de abandonar la Embajada de España en Londres.

Trillo comunicó al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, su decisión de dejar la embajada. Lo hizo después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometiera a asumir íntegramente el dictamen del Consejo de Estado acerca de las responsabilidades en la gestión del accidente cuando estaba al frente del Ministerio.

También subrayó que hacía tiempo que había tomado la decisión de dejar de ser embajador en Londres y que le había trasladado al Ejecutivo que llevara a cabo “cuanto antes” su relevo para no interferir “en la acción del Gobierno”.

Méndez de Vigo recalcó que el relevo de Trillo se produce “a petición propia” dando a entender que no ha habido ninguna interferencia por parte del Gobierno para que éste lo solicitara. “Trillo compareció ayer y dio su opinión. El Gobierno le ha relevado hoy a petición propia y no tiene más que decir”, sentenció.

El portavoz del Gobierno explicó que los embajadores suelen estar de media en sus destinos entre tres y cuatro años, lo que le permitió afirmar que actualmente hay alrededor de 70 embajadas pendientes de cubrir las vacantes que se producirán con motivo de la jubilación del titular de la misión diplomática o porque concluirá el periodo de estancia previsto en la misma.

Al mismo tiempo, dijo que la situación de bloqueo que vivió España en el último año impidió que se nombraran nuevos embajadores, una tarea que ahora debe asumir el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis. Entre las embajadas afectadas por esta situación se encontraba la de Londres.

Ante la insistencia de las preguntas, Méndez de Vigo evitó responder si el Gobierno había forzado el relevo de Trillo habida cuenta de que éste estaba previsto. “He dicho lo que he dicho: el relevo ha tenido lugar a petición de Trillo. Ayer habló con el ministro, solicitó su relevo y hoy el Consejo de Ministros lo ha acordado. Absoluta normalidad”.

Tampoco quiso pronunciarse sobre si es adecuado que Trillo regrese a su puesto del Consejo de Estado como notario mayor y dijo que es este organismo el que tiene que pronunciarse al respecto. Hasta el nombramiento de un nuevo embajador, la misión diplomática de España en Londres quedará en manos del encargado de negocios de la embajada.

