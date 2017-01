(AMPLIACIÓN) YAKOVLEV. COSPEDAL ASUME EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL YAK-42

- Los familiares de las víctimas acogen como “oro moral” esta decisión. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este martes ante los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 a acatar y asumir el contenido del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al departamento entonces dirigido por Federico Trillo del siniestro en el que fallecieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

Así lo trasladó la propia ministra durante la reunión de hora y media de duración que mantuvo en la sede del Ministerio con la Asociación de Familias del Yak-42 y sus abogados acompañada por la cúpula de Defensa, que tuvo lugar “en un clima de cordialidad y franqueza”.

Cospedal transmitió a las familias que “seguirá el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante”, y destacó que el mismo pone de manifiesto que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la Administración Pública “no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa”, según informó el Ministerio en un comunicado.

Defensa puso de manifiesto que el dictamen reconoce que las indemnizaciones resarcitorias ya fueron sufragadas, si bien concede que, con independencia de que los tribunales de Justicia determinaron en su momento que el Ministerio de Defensa no tuvo responsabilidad civil o penal en el accidente aéreo, el Consejo de Estado establece ahora la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yak-42 ocurrido en el año 2003.

Cospedal mostró a las familias su "máxima disposición a colaborar" en sus peticiones y les trasladó personalmente su "apoyo y compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas" por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de toda la sociedad española.

“ORO MORAL”

Por su parte, la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 acogió como “oro moral” la decisión Cospedal respecto del dictamen del Consejo de Estado en relación con el siniestro.

En ese sentido, el presidente del colectivo, Miguel Ángel Sencianes, celebró el “cambio de criterio” que observaron en Cospedal tras asumir “total” e “íntegramente” el informe del Consejo de Estado que, dijo, da la razón a las familias al poner de manifiesto que el avión no tuvo que despegar, que no se vigiló la seguridad de los militares y que se produjeron irregularidades en la contratación del vuelo.

Sencianes explicó que durante la reunión con la ministra le trasladaron la necesidad de que asuma en su totalidad el contenido del dictamen del Consejo de Estado, admita las “irregularidades” que rodearon a la contratación del Yak-42 y les muestre los originales del contrato de la compra de la aeronave.

Reconoció que es un “alivio” que casi 14 años después las familias de las víctimas dejen de sentir que el caso del Yak-42 está juzgado, lo que le permitió aseverar que alberga “grandes esperanzas” en que el informe que el Ministerio emita en relación con el dictamen del Consejo de Estado “sepa dar un homenaje a las 62 víctimas de un accidente que se podría haber evitado”.

Sencianes quiso dejar claro que a las familias no les mueve ningún interés pecuniario en esta causa sino el simple hecho de que las víctimas tengan el “honor” y el “homenaje” que se merecen después del “ultraje” que dicen haber sufrido por parte de Trillo. “Si Defensa admite que se podría haber evitado el accidente es oro moral y un acto de sanidad para España”, sentenció.

Por su parte, Curra Ripollés, portavoz del colectivo, aseguró que la ministra se comprometió a buscar por “tierra, mar y aire” los contratos de compra de la aeronave, si bien no les prometió éxito en las indagaciones que lleve a cabo a tenor del escaso resultado que tuvieron sus predecesores al frente de Defensa.

Ante dicho compromiso, Ripollés agradeció que Cospedal haya actuado “como ministra y no como secretaria general del PP”, lo que le permitió manifestar que ha llegado el momento de “poner el marcador a cero” y abogó por esperar al informe que dicte Defensa sobre el dictamen del Consejo de Estado, del que espera que tenga el “tacto” y el “cariño” con el que han sido tratados en el Ministerio.

A su vez, Leopoldo Gay, abogado del colectivo, manifestó su esperanza en que Defensa acabe reconociendo las irregularidades en la contratación de los vuelos y muestre “tacto” y empatía con el sufrimiento de los familiares de las víctimas

Si se cumplen las expectativas de las víctimas, Gay reconoció que habrá llegado el momento de concluir un procedimiento que se inició en 2004.

PERDÓN A LAS VÍCTIMAS

Uno de los asuntos que han suscitado más polémica es si el Gobierno debe disculparse por todo lo relacionado con la gestión del siniestro. En esa línea, el exministro de Defensa José Bono afirmó este martes en una entrevista en el diario ‘El País’ que el dictamen del Consejo de Estado sobre la tragedia es “una oportunidad que no debe desaprovechar” el Ejecutivo para “cerrar la herida” y pedir perdón a los familiares de las víctimas “aunque sea 14 años después”.

En esa línea se ha pronunciado también la exministra de Defensa Carme Chacón que reclamó a Cospedal y a Trillo que pidan perdón a los familiares de las víctimas por “humanidad”.

A pesar de ello, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que ni el Gobierno ni Trillo deben disculparse, ya que no se ha acreditado la responsabilidad en el mismo.

Ante esta situación, Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación, reconoció que la palabra “perdón” no se ha pronunciado durante la reunión, si bien subrayó que el cambio de actitud del Ministerio es “significativo” en todo lo relacionado con la gestión del siniestro.

RELEVO DE TRILLO

Otro de los asuntos que más revuelo ha causado en los últimos días es si el Gobierno debe cesar a Trillo como embajador de España en el Reino Unido, tal y como le exigen los familiares de las víctimas y los principales partidos de la oposición. A pesar del dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno no tiene previsto modificar los plazos para su relevo al frente de la Embajada en Londres.

Actualmente, 72 embajadas se encuentran pendientes de cubrir las vacantes que se producirán con motivo de la jubilación del titular de la misión diplomática o porque concluirá el periodo de estancia previsto en la misma.

La situación de bloqueo que vivió España en el último año impidió que se nombraran nuevos embajadores, una tarea que ahora debe asumir el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

Entre las embajadas afectadas por esta situación se encuentra la de Londres, cuyo relevo de embajador tendrá lugar en las próximas semanas o meses.

Trillo ya ha anunciado que una vez concluya su mandato en Londres regresará a su puesto en el Consejo de Estado como letrado mayor.

“Vuelvo al Consejo de Estado que es mi carrera y de mi futuro ya decidiré yo y, Dios mediante, cuando llegue el futuro”, sentenció Trillo en su momento.

Esta decisión ha provocado la indignación de los familiares de las víctimas que critican que alguien “indigno” e “irresponsable” como Trillo acabe formando parte del Consejo de Estado.

