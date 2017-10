(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA APELA A LA “CONCIENCIA” DE PUIGDEMONT PARA NO DECLARAR LA INDEPENDENCIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló este martes a la “conciencia” del PDECat, el partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para no declarar la independencia de manera unilateral en el Pleno del Parlamento de Cataluña en el que dará cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al parlamentario del PDECat Josep Lluís Cleríes, que la acusó de ser la “responsable” del “fracaso” de las políticas del Ejecutivo central, y también ante la petición del senador socialista Ander Gil de explicar las iniciativas políticas que se van a plantear para resolver la crisis en Cataluña.

“Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa, de no hacer lo que ustedes quieren por su ambición, sino lo que necesita el pueblo”, declaró la ‘número 2’ de Mariano Rajoy en el Gobierno, para acto seguido apelar a la “conciencia” de los dirigentes del PDECat para no declarar la independencia en el Pleno convocado en el Parlament a las 18.00 horas.

Tras acusar al Gobierno de mostrar “al mundo entero” un “rostro autoritario y violento” el 1-O, Cleríes preguntó a Sáenz de Santamaría si piensa “facilitar el diálogo y la mediación propuestas por Puigdemont”. “¿Viene usted aquí a que los demás le rindamos cuentas?”, se preguntó la vicepresidenta sorprendida, argumentando que este partido “se ha situado fuera de la ley y del respeto a la democracia”.

Dicho esto, la ministra de la Presidencia prometió que el Gobierno “va a estar para defender la unidad, la soberanía del conjunto del pueblo español, va a estar para defender la democracia y el derecho de todos los catalanes y va a estar para defender un país libre y democrático como es España desde que nos libramos de dictadores que imponían la ley”.

"IMPOSICIÓN" DEL PDECAT

Abundó en que “no cabe mediación entre la ley y la desobediencia” o “entre la democracia y la imposición”. “Y ustedes hace mucho tiempo que están en la imposición, señor Cleríes”, se quejó Sáenz de Santamaría, mientras que el senador del PDECat le recriminó que el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, augurara el mismo futuro a Carles Puigdemont que a Lluís Companys, en referencia a que podría acabar detenido.

“¿Piensan actuar como Franco ustedes? ¡Qué vergüenza!”, añadió entonces Cleríes, antes de advertir que el Gobierno podría estar “preocupado” por el hecho de que se vaya “el que paga la fiesta”. Ante estas palabras, Sáenz de Santamaría cargó con dureza contra las “mentiras” y “falsas promesas” que se promueven desde el independentismo.

Posteriormente, dijo a los socialistas que el Gobierno de la Generalitat tiene que volver a la democracia y a la libertad y, de no ser así, el gabinete de Rajoy espera contar “con la colaboración” del PSOE para “adoptar las medidas necesarias para que así sea”, primando “el consenso” y buscando “la eficacia” en las decisiones que se adopten.

El senador Gil aprovechó su turno para pedir directamente a Puigdemont que “recupere el ‘seny’ y no declare la independencia”, ya que sería “un paso irreversible”. “Lo lógico y sensato es parar y pensar”, reflexionó, para seguidamente resaltar que “aún estamos a tiempo de evitar esta locura”.

“Si Puigdemont no lo hace, será el único responsable de cuanto suceda a partir de este momento y así lo juzgarán los tribunales primero y la historia después”, espetó el socialista. La vicepresidenta, por su parte, le agradeció el apoyo e incidió en la importancia de estar “juntos” para impedir que un Gobierno autonómico “se instale de manera permanente en la ilegalidad”.

Por último, la vicepresidenta reclamó a los gobernantes de la Generalitat “que por primera vez hagan historia y no piensen en sus ambiciones personales, sino en el bienestar del conjunto”. A este respecto, avisó de que “no hay bienestar, no hay seguridad ni confianza si no es dentro del marco de convivencia que nos hemos dado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso