(AMPLIACIÓN) PSOE. PEDRO SÁNCHEZ INVITA A PATXI LÓPEZ A UNÍRSELE E INCORPORA SUS PROPUESTAS

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, candidato a recuperar el cargo, dijo hoy que sería "un honor y un orgullo" que su rival a las primarias Patxi López se incorporara a su candidatura, y anunció que, lo haga o no, él asumirá las propuestas de López.

En un acto de su campaña a las primarias en Alcalá de los Gazules (Cádiz), Sánchez alegó que para reconstruir la unidad en el PSOE "no hay por qué esperar" a las primarias y por eso quiso "tender la mano a Patxi López, mi querido compañero".

"Con todo respeto, con toda humildad, sería un honor y un orgullo contar con Patxi López en esta candidatura antes del 21 de mayo", indicó, recordando que López y él han "compartido camino" en su rechazo a la abstención a la investidura de Mariano Rajoy y su deseo de abrir el partido a la participación y hacerlo "de izquierdas". Asegurando que lo importante no es que en las primarias "gane un nombre", sino "una idea de partido", por dos veces conminó a López: "Debemos caminar juntos".

Antes de la invitación expresa ya había defendido la unidad del PSOE, ante todo con sus votantes y militantes, y había dejado caer que, con la recogida de avales, "ayer se demostró que esta candidatura es la única que puede devolver esa unidad", un desdén implícito a las posibilidades de la de Patxi López.

Es más, añadió, "quiera o no quiera incorporarse" su rival, la candidatura de Sánchez hará suyas algunas de las propuestas de López para las primarias, incluida la de dirimirlas a partir de ahora con sistema de segunda vuelta y acabar con la recogida de avales.

Precisamente, el hecho de que López quedara muy atrás respecto a sus competidores en los avales presentados, con algo más de 12.000, frente a los 62.000 de Susana Díaz y los 57.000 de Sánchez, había abierto las especulaciones de que éste podría tratar de captar al exlehendakari o el voto útil de sus partidarios para ganar las primarias.

Otras ideas de López que asumirá el ex secretario general, plausiblemente para captar a los partidarios de éste y decantar las primarias a su favor, son crear en el PSOE una Secretaría de Agrupaciones Locales, convocar una convención anual de balance, elegir en votación al gerente del partido, abrirse al voto telemático, elaborar un plan de igualdad interno, promover un ingreso mínimo vital a nivel europeo y presentar una ley de conciencia religiosa.

"AGRADECIMIENTO DE CORAZÓN"

Sánchez comenzó el acto transmitiendo su “agradecimiento de corazón” a los afiliados por la "ola de ilusión" que a su juicio se reflejó ayer en la entrega de avales, y que permitirá al PSOE "recuperar su mejor historia".

Además, aprovechó el que, con la inesperada proximidad entre el número de avales que presentó su candidatura y los de la de Susana Díaz, se interprete que "hay partido" en las primarias, para concluir que sí, que lo hay: el Partido Socialista, cuya unidad hay que garantizar.

Eso sí, precisó que la unidad más importante es la del PSOE con sus votantes y militantes, que a su juicio quedó quebrada con la abstención en la investidura de Rajoy.

