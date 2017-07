(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. SÁNCHEZ PIDE A RAJOY QUE "DIMITA ESTA MISMA MAÑANA" POR LA “MANCHA” QUE SUPONE ESTE “DÍA NEGRO” PARA ESPAÑA

- Sánchez reivindica al PSOE como la única alternativa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente "esta misma mañana" su dimisión, "por dignidad de nuestra democracia" y por la “mancha” que supone este “día negro” para España.

Así valoró Sánchez en rueda de prensa en Ferraz la declaración del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el ‘caso Gürtel’.

El líder del PSOE, que condenó "rotundamente y con todas sus letras" la corrupción, afirmó que ésta "está detrás de quien nos gobierna" y es "el mayor enemigo de nuestro Estado", por lo que pidió a Rajoy que abandone el Gobierno por el bien de España.

"Para España, es mucho mejor que usted abandone" y se busque "una salida honorable", para que el país y las instituciones no se vean arrastrados por esta situación, manifestó.

Sánchez afirmó, en una comparecencia en la que sólo aceptó una pregunta, que "el PSOE define sus estrategias como líder de la oposición", cuando se le cuestionó por la intención de Podemos de solicitar conjuntamente con los socialistas un Pleno extraordinario para que Rajoy comparezca en el Congreso.

El líder del PSOE compareció sobre las 12.50 horas para leer una declaración de más de 10 minutos en la que trasladó al presidente del Gobierno 10 preguntas en las que le cuestionaba sobre su ética al seguir al frente del Ejecutivo y su asunción de responsabilidad políticas ante los “centenares” de casos sobre corrupción que afectan hasta “los cimientos” del PP.

Sánchez se preguntó si Rajoy se está “protegiendo a sí mismo desde la Presidencia del Gobierno” y le recordó que él dimitió para “defender” sus “convicciones”.

“Para España, es mucho mejor que usted abandone. Si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones. Sólo le queda una salida honorable: presente su dimisión oficial ante el Rey esta misma mañana. Sólo tiene un camino, dimitir, no arrastre a España en su caída”, porque “con usted la corrupción ha llegado a la Presidencia del Gobierno”, dijo el dirigente socialista 20 días después de la reunión de ambos en La Moncloa, que marcó una nueva etapa en su relación.

Sánchez estuvo arropado en la sala de prensa por la presidenta del partido, Cristina Narbona; el secretario de Organización, José Luis Ábalos; la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, y el secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, Francisco Polo.

Estrenando un nuevo fondo rojo, Sánchez pidió a Rajoy que “por dignidad” dimita y recordó que hoy el mundo “observa a España y a los partidos que sustentan al Gobierno central, al PP y a Ciudadanos”, por las tramas de corrupción que afectan al PP, y eso supone “una mancha en la proyección internacional y el prestigio de nuestro país”.

EL PSOE ES LA ALTERNATIVA

Tras aludir al partido que lidera Albert Rivera, Sánchez destacó que los socialistas son “la oposición de Estado”, porque creen “firmemente que el Estado se construye principalmente desde el Gobierno y desde la oposición”. “Somos la izquierda de gobierno porque es imprescindible una alternativa preparada para gobernar frente al bloque conservador que ahora mismo dirige nuestro país”, reivindicó.

Presentándose como única alternativa al Partido Popular, el líder del PSOE dijo que la “izquierda institucional que representamos siempre está a la altura de las circunstancias, y hoy es un día determinante en la historia de nuestro país en el que hay que tomar partido por los españoles, por encima de las siglas, de las ideologías y de las personas”.

Sánchez recordó que el PSOE ha estado denunciando durante los últimos seis años “sistemáticamente la degradación institucional” de la Presidencia del Gobierno. “No estamos ante una cuestión de izquierdas y derechas, sino de defensa de nuestras instituciones y de la ejemplaridad exigida a nuestros máximos representantes”, dijo.

“Señor Rajoy, usted es el principal responsable político del clima general de corrupción que hemos vivido durante estos últimos seis años, y la mentira” no se puede sostener por más tiempo, por lo que “deje de arrastrar la dignidad de nuestra democracia”.

“Decida si sigue pensando en usted o en España, limpie su nombre todo lo que quiera, su pasado, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que, por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, exigimos desde el PSOE que dimita”, concluyó el líder del PSOE.

