(AMPLIACIÓN) RIVERA PRESENTA A SU NUEVO EQUIPO “PREPARADO PARA GOBERNAR”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recién reelegido en primarias, presentó este domingo a su nuevo equipo con la convicción de que tanto el partido como la dirección están “preparados para gobernar” a partir del próximo ciclo electoral, que comenzará previsiblemente en 2019.

Rivera arrasó a sus dos rivales en las primarias del partido pero con una escasa participación. Su candidatura obtuvo el 87,3% de los votos frente al poco más del 6% de cada una de las otras dos, con una participación de apenas 6.000 militantes de los 20.087 afiliados que estaban al corriente de pago en ese momento y por tanto tenían derecho a voto.

En un auditorio madrileño presentó al nuevo Comité Ejecutivo que tendrá que ser ratificado el próximo fin de semana por la Asamblea General, formado por 37 personas y con una Permanente en la que está su núcleo duro de colaboradores.

Las voces críticas con el sistema de participación en las primarias han sido continuas durante todo el proceso, pero Rivera aseguró en su intervención que mientras él sea presidente “los militantes sois los dueños de este partido”.

Aseguró que su equipo está “lleno de talento” y formado por personas que tienen una profesión y un empleo fuera de la política, lo cual ya es una diferencia con los demás partidos. Subrayó, además, que su objetivo es rodearse “de gente mejor” que él mismo para dotar a la formación de “muchos líderes”. Quiere que en su partido no haya “nadie imprescindible”, tampoco él mismo, y que la continuidad de Ciudadanos “no dependa de nadie”.

Rivera recordó el momento en el que se planteó el salto de Ciudadanos desde Cataluña al ámbito estatal y su sensación durante los últimos tiempos de que el partido había crecido mucho rápidamente y sus estructuras y su estrategia se habían quedado pequeñas.

Con los nuevos Estatutos internos, la estrategia, el ideario y los equipos que saldrán de la Asamblea, aseguró, en Ciudadanos “ya estamos preparados” para gobernar en ayuntamientos, comunidades autónomas y en España.

A partir de ahora, explicó, delegará el día a día del partido y su coordinación en el nuevo secretario general, José Manuel Villegas, y él se dedicará a “seguir aprendiendo y creciendo” escuchando a la sociedad para continuar ganando experiencia de cara a ese nuevo ciclo electoral.

Dejó claro que las discrepancias ideológicas son “legítimas” y el acuerdo es “necesario”, pero Ciudadanos tiene que ser capaz no solo de pactar con los viejos partidos sino de ganarles la batalla en las urnas. Hay que convencer a los españoles, sentenció, de que el futuro de España “se parece más a Ciudadanos que al PP o al PSOE”.

En su discurso, Rivera se refirió al auge del populismo en el mundo para reclamar limpieza y “sensatez” y asegurar que el futuro no está en restringir el comercio o reforzar fronteras sino en conectar y facilitar la libertad.

Subrayó también el valor de las primarias para poder tomar decisiones contando con respaldo interno sin tener que pasar “la patata caliente” a los militantes cuando hay que decidir. Defendió además en ese punto la unidad en Ciudadanos y su limpieza frente a quienes están “divididos, a tortas en las redes sociales”, a quienes tratan de “tapar” su corrupción y a quienes impiden la democracia en sus formaciones. Elogió además la “libertad” de Ciudadanos para poder defender sus ideas sin depender de nadie, tampoco de entidades financieras porque no han recibido “favores” ni condonaciones de deuda. “Somos libres y solo un partido libre puede modernizar España”.

Además de presentar a su nuevo equipo, Rivera estrenó imagen de Ciudadanos: El nombre del partido sigue siendo naranja, pero eliminan el bocadillo de diálogo y dejan solo su inicio, un triángulo bajo la 'C' inicial. Además, eliminan también el apóstrofe en la contracción, que pasa a ser 'Cs'.

EQUIPO

En el acto intervinieron también José Mauel Villegas, nuevo secretario general, e Inés Arrimadas, que seguirá liderando la oposición en Cataluña pero ejercerá además como portavoz del Comité Ejecutivo, subrayando con ello que se puede defender un discurso para toda España desde Barcelona.

Rivera ha querido hacer con ese nuevo Comité Ejecutivo un ‘gobierno en la sombra’ con áreas específicas. Junto a él, Villegas y Arrimadas siguen Toni Roldán (Programas y Áreas Sectoriales), Fran Hervías (Organización), Fernando de Páramo (Comunicación), Juan Carlos Girauta (Área Constitucional y portavoz en el Congreso de los Diputados), Begoña Villacís (Política Municipal), Miguel Gutiérrez (secretario general del Grupo en el Congreso de los Diputados y Área de Interior).

También están en esa Permanente José María Espejo (Acción de Grupos Institucionales), Marta Rivera (Relaciones Institucionales y Área de de Cultura), Melisa Rodríguez (Juventud y Área de Energía y Medio Ambiente), y Carlos Cuadrado (Finanzas).

Forman además el Comité Ejecutivo Juan Marín (Comercio), Raquel Morales (Infancia y Menores), Marta Bosquet (Dependencia y Discapacidad), Ignacio Aguado (Deporte), Susana Solís (Industria e I+D+I), Susana Gaspar (Políticas Sociales), Carina Mejías (Turismo), Fernando Giner (Autónomos y Pymes), Luis Fuentes (Desarrollo del Medio Rural), Xavier Pericay (Educación), Marta Martín (Universidades), Fernando Maura (Exteriores), Francisco de la Torre (Política Fiscal), Toni Cantó (Anticorrupción y Transparencia), Nacho Prendes (Justicia), Patricia Reyes (Mujer y LGTBI), Francisco Igea (Sanidad), Antonio Espinosa (Fomento), Orlena de Miguel (Movilidad y Seguridad Vial), Pablo Yáñez (Cooperación Internacional), Carlos Carrizosa (Administraciones Públicas), Matías Alonso (Defensa), Javier Nart (Unión Europea) y Luis Garicano (Economía y Empleo).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso