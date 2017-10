(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP RESPONDE AL PSOE QUE "EL ÚNICO RESPONSABLE ES PUIGDEMONT" Y QUE "NO CABEN EQUIDISTANCIAS"

- Da por "desmantelado" y "desactivado" el referéndum de independencia. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, proclamó este domingo que el pretendido referéndum de independencia convocado por la Generalitat de Cataluña ya está "desmantelado" y "desactivado" gracias a que el Gobierno de Mariano Rajoy y las instituciones están actuando dentro de la legalidad para hacer cumplir las resoluciones judiciales, y recalcó que "el único responsable es Puigdemont".

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Maíllo subrayó que la culpa de todo lo que está pasando en Cataluña a lo largo de esta jornada la tiene el Gobierno autonómico de Carles Puigdemont por mantener un referéndum ilegal que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó impedir el pasado miércoles en un auto de la jueza Mercedes Armas.

Recalcó que Puigdemont está intentando "romper la soberanía nacional y las leyes" y por ello insistió en que "aquí no caben equidistancias" entre la Generalitat y el Gobierno de España. "No se puede actuar poniendo en el mismo lado a quienes estamos del lado de las instituciones y aquellos que están infringiendo la Constitución y las leyes", porque "son parámetros completamente distintos".

Además, criticó el uso de expresiones como "choque de trenes" tras las intervenciones policiales de este domingo para requisar las urnas, ya que considera que están "profundamente equivocadas" porque la Generalitat y el Gobierno de España caminan por sitios diferentes. "Una es la vía de la ilegalidad y la otra es la vía de la Constitución", dijo.

Maíllo añadió que "la mayoría de los catalanes están en sus casas, descansando o con sus familias, y han salido a la calle los de siempre y los que habitualmente salen: los amigos de la ANC y los amigos independentistas". "Se ha quedado en casa la mayoría silenciosa que no comparte el espectáculo lamentable que están ofreciendo".

El coordinador general del PP aseveró que el único culpable de lo que está pasando en Cataluña, con miles de personas queriendo votar en un referéndum ilegal, es el propio Puigdemont, porque "ha engañado a los catalanes", y le definió como un "experto de la manipulación".

En concreto, le recriminó su "intento permanente de demonizar a las Fuerzas de Seguridad del Estado" en una "burda manipulación del independentismo para justificar sus fines que no se corresponde con la verdad".

Relató que los guardias civiles y agentes de la Policía Nacional que están accediendo a los colegios electorales para requisar las urnas lo hacen "protegiendo los derechos de los menores", como se ha visto en el caso del colegio donde debía vota Carles Puigdemont.

Maíllo restó importancia a las cargas policiales que se han producido y que definió de "proporcionales" y achacó a que han buscado "garantizar el ejercicio" que tienen encomendado los propios agentes conforme al auto de la jueza Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El dirigente popular arremetió contra Unidos Podemos y sus dirigentes Pablo Iglesias y Ada Colau, dado que "se han descatalogado como demócratas" y "se han situado al margen de la Constitución y de las leyes" al "tomar partido por aquellos que no cumplen la ley".

Finalmente, pidió "elevarse y tener política de Estado" después de que el PSC se desmarcara del apoyo a Rajoy que ha manifestado en las últimas semanas y confió en "mantener la unidad de los partidos constitucionalistas" a pesar de la "equidistancia" con la que cree que ha actuado el primer secretario de este partido, Miquel Iceta.

