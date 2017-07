(AMPLIACIÓN) FERRAZ RESPONDE A SUSANA DÍAZ: “EN EL PSOE NUNCA HA EXISTIDO DICOTOMÍA DE TENER QUE ELEGIR ENTRE DOS LEALTADES”

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró este lunes que en su partido “nunca” se ha producido una “dicotomía” de “tener que elegir entre dos lealtades” y apuntó además que nunca ha escuchado a ningún compañero socialista “cuestionar” lo aprobado en el 39 Congreso Federal.

Lastra realizó estas declaraciones en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal un día después de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, trasladara al líder socialista, Pedro Sánchez, durante la clausura del 13 Congreso del PSOE-A que no le haga elegir entre dos lealtades, refiriéndose a la de Andalucía y a la del propio PSOE.

Lastra recordó que el secretario general del PSOE precisamente apeló a la “unidad de todos los socialistas”, que “hablan el mismo lenguaje”. Subrayó que el PSOE es una formación política en la que no hay que elegir entre dos lealtades, para lo que incidió que en su partido “nunca se ha dado esa dicotomía de tener que elegir entre dos lealtades”. También puntualizó que no ha escuchado a “ningún compañero” cuestionar las decisiones del 39 Congreso Federal, que tuvo lugar en junio, donde se aprobó la definición de España como un país plurinacional.

“Aquí nadie se va a negar a cumplir con las resoluciones del Congreso y no solo no se van a negar, sino que van a trabajar codo con codo para desarrollarlas en el futuro”, matizó.

Preguntada por las advertencias que lanzó este fin de semana la secretaria general del PSOE-A, Lastra ahondó en la idea de que los andaluces esperan un presidente del Gobierno socialista, que ha de alzarse en la figura de Sánchez. Una concepción que, consideró, no quiere la derecha de Mariano Rajoy, que lo que a su juicio desea “un PSOE dividido”. “Y a eso nos oponemos todos, desde el primer militante hasta el último dirigente”.

Asimismo, dijo que el PSOE se pone “a disposición” de la federación andaluza para apuntalar una “victoria” de Pedro Sánchez como próximo presidente del Gobierno.

Explicó que “nunca se ha dado el caso” de que una federación “incumpla” las resoluciones del Congreso Federal y dijo que actualmente no existe ninguna diferencia entre lo que se aprobó en junio y las resoluciones de cada federación.

“Las resoluciones del Congreso (Federal) son de obligado cumplimiento para todo el PSOE”, agregó, para seguidamente apuntar que “no hay una discrepancia en cómo entendemos el país entre personas del propio partido”.

“Defendemos una España federal en la que quede claro que hay diferentes sentimientos nacionales”, pero en el que no haya una diferencia económica entre los españoles.

Concluyó en que nunca se ha producido una dicotomía de “lo que es bueno para un territorio es malo para otro”. “Esa dicotomía de elección nunca se ha dado en este partido, ni se va a dar nunca”, remachó.

