(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY ABRE EL 155 PARA REQUERIR A PUIGDEMONT QUE ACLARE SI HA PROCLAMADO LA INDEPENDENCIA

- Da este paso previo a otras medidas que podría adoptar para ofrecer “tranquilidad” y “seguridad” ante la deriva independentista. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inició este miércoles el procedimiento legal previsto en el artículo 155 de la Constitución española al requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cumpla con las obligaciones que le impone la ley y confirme “si ha declarado la independencia de Cataluña”.

Así lo expresó en una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa tras reunir de forma extraordinaria al Consejo de Ministros para estudiar la respuesta a dar en Cataluña después de que el presidente de la Generalitat asegurase este martes que el pueblo catalán “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras la consulta ilegal del 1-O, pero dejase en suspenso una declaración formal para “emprender un diálogo” que haga posible la secesión del resto de España.

El artículo 155 de la Constitución permite suspender el autogobierno de una comunidad autónoma, pero en primer lugar sirve para emplazar al presidente de la Generalitat a someterse al cumplimiento de la ley.

De esta forma, Rajoy ha advertido formalmente a Puigdemont de que no está cumpliendo con las “obligaciones que la Constitución u otras leyes” le imponen y actuando “de forma que atenta gravemente al interés general de España”.

Según explicaron fuentes gubernamentales, por el momento no se conoce el plazo que maneja el jefe del Ejecutivo, es decir, el tiempo que le dará a Puigdemont para que conteste a este requerimiento, aunque las mismas fuentes precisaron que Rajoy dará más detalles en su comparecencia de esta tarde en el Congreso de los Diputados.

EL “COMPROMISO” DEL GOBIERNO

El presidente del Ejecutivo explicó que adoptó esta medida en su firme compromiso “ante la confusión generada por los acontecimientos que se vivieron ayer en el Parlamento de Cataluña”.

Rajoy explicó que este requerimiento es previo “a cualquiera de las medidas que el Gobierno pueda adoptar en el marco del artículo 155” de la Carta Magna e insistió en que la respuesta que dé Puigdemont al mismo “marcará el futuro” de los acontecimientos y la posible aplicación total de este precepto constitucional.

Adujo que el Gobierno quiere “ofrecer certezas” a los españoles y especialmente a los catalanes y avisó de las posibilidades que se le abren ahora al mandatario catalán.

“Si Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia. Esto es lo que se le ha venido reclamando con insistencia (a Puigdemont)”, subrayó el presidente del Gobierno, que insistió en que da este primer paso para volver a “la tranquilidad, la seguridad y el sosiego”.

Rajoy insistió a Puigdemont que con este requerimiento tendrá la ”oportunidad” de aclarar su hoja de ruta “para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica” en Cataluña y concluyó que, por su parte, continuará actuando “con prudencia y respeto” teniendo en cuenta “el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles”.

Fuentes del Gobierno explicaron además que este requerimiento se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que a partir de ahí correrá el plazo en el que el Ejecutivo podría adoptar más medidas para frenar la hoja de ruta independentista.

Hay que tener en cuenta que si el presidente de Generalitat no ofrece una respuesta a este requerimiento, se convocará una segunda reunión del Consejo de Ministros que analizaría la respuesta o la falta de la misma, y de no satisfacer al Ejecutivo, se iniciaría el procedimiento fijado en el artículo 189 del Reglamento del Senado. De este modo, el Gobierno presentaría un escrito al presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, y se iniciaría la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que permite suspender el autogobierno de una comunidad autónoma.

