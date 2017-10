(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE BUSCA LA REPROBACIÓN DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO POR LAS CARGAS POLICIALES DEL 1-O

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, anunció este martes que registró en la Cámara una interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que derivará la siguiente semana en una moción consecuencia de interpelación urgente y se procederá a su reprobación.

La portavoz socialista precisó que la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales tiene que “explicar y asumir responsabilidades” por las instrucciones “políticas” que se dieron desde su departamento el pasado 1 de octubre.

Robles responsabilizó políticamente a Sáenz de Santamaría de las cargas policiales producidas durante la jornada de la consulta ilegal, al tiempo que se solidarizó con los heridos y reiteró su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Criticó que, a media mañana del domingo, la vicepresidenta exponía en una comparecencia que “ no está pasando nada” en Cataluña, cuando ya “todo el mundo” estaba viendo esas imágenes de la “reprobables” cargas policiales.

En el texto registrado, el PSOE exige una rendición de cuentas de Sáenz de Santamaría “sobre las instrucciones que, como coordinadora del Gobierno, ordenó transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dieron lugar a las cargas policiales producidas el pasado 1 de octubre en Cataluña, que dejaron un balance de centenares de heridos”. Este paso no cuestiona, dijo Robles, que el PSOE “siempre” ha estado y estará en la defensa de la ley y del Estado de Derecho.

Asimismo, Robles mandó su “apoyo absoluto y sin fisuras” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplen con las instrucciones dadas pese a que están en Cataluña en unas condiciones laborables “absolutamente lamentables”.

Por otra parte, Robles insistió en que “lo que no puede el Gobierno de la nación es esconderse detrás del PSOE. El Gobierno se ha escondido inicialmente detrás de las togas de jueces y fiscales”, a los que mostró su apoyo por haber sido los “máximos garantes de la libertad. A continuación, afirmó que el Ejecutivo se parapetó “detrás de las fuerzas policiales”, que han hecho su trabajo con enorme responsabilidad”.

“Y, ahora, que no se escude en el PSOE para tomar esas decisiones que quiera tomar” y apueste “por explicar, como es su obligación, qué es lo que va a hacer”.

Por ello, la portavoz del PSOE consideró que Rajoy debiera comparecer esta semana y no la siguiente como parece que se va a producir para no “dilatar por más tiempo” esta respuesta. Máxime, dijo, cuando instituciones internacionales como la Comisión Europea o la ONU se han interesado por la violencia policial.

Robles también hizo un llamamiento al Govern de la Generalitat, que lleva “mucho tiempo saltándose la legalidad”, para que acabe la “confrontación social” porque está llevando a la sociedad catalana a una fractura de “dimensiones considerables”.

