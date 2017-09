(AMPLIACIÓN) RIVERA DICE QUE EL REFERÉNDUM ES UNA “ARTIMAÑA” PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA Y QUE “SI NO HAY OTRA” SE TENDRÍA QUE APLICAR EL 155

- Califica de “hooligan” al director de los Mossos y le pide que “dimita” si “nos detesta a todos” los españoles. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó este jueves que está abierto a dialogar en Cataluña con demócratas y no con “golpistas” porque su “plan” no es celebrar un referéndum, que es una “artimaña” y una “excusa” para declarar la independencia unilateral. Asimismo, puntualizó que “si no hay otra” cabría suspender la autonomía en Cataluña.

“Lo que quieren es la independencia, no un referéndum”, aseguró Rivera en un desayuno organizado por Europa Press, en el que, no obstante, precisó que tras el 1-O hay que establecer vías de diálogo. "Si vuelven a la democracia nos sentaremos; dialogo sí, pero con un nuevo presidente de la Generalitat”.

Preguntado por la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución si Cataluña declara la independencia, Rivera consideró que “si no hay otra” opción, estaría del lado del Ejecutivo. No obstante, explicó que eso no depende de su formación. “Yo no soy de la CUP, que es quien manda en todo esto”, dijo.

Precisó que él está “en contra” de la suspensión de la autonomía, aunque dijo que sí estaría a favor en caso de que los secesionistas “rompieran España y declarasen la independencia”. “¿Va a haber un partido que diga que se vayan y que se rompa España? Que se olvide presentarse a presidente quien haga eso”.

Asimismo, Rivera admitió que nunca pensó que en España se fuera a realizar un “golpe” y comparó lo que está sucediendo en Cataluña con el 23-F. Ahora, señaló, “el problema de Cataluña no es un problema de Cataluña, es un problema de España. Es un problema de valores democráticos y constitucionales”. También cargó contra quien se salta la ley y denunció que los independentistas estén “envalentonados” ante la deriva secesionista.

EL 1-O “MONTARÁN FOLLÓN”

El líder de Ciudadanos dijo que en el referéndum de este domingo “van a intentar montar follón” y afirmó estar convencido de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que llamó el “conductor suicida”, “va a toda leche” y va a “fingir” en la consulta unilateral que no se les deja votar a los catalanes.

Con todo, consideró que habrá quienes “se pasen de frenada” este domingo y “habrá gente que intentará provocar” y montar el “show”. “Lo van a utilizar como una coartada”, agregó.

Sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó que “escoge siempre la casilla que pone liquidar la democracia” y al director de los Mossos, Pere Soler, le pidió que “dimita” si no es capaz de garantizar la seguridad el 1-O y si realmente “nos detesta a todos los españoles”.

Defendió que "si el nacionalismo y el populismo se declaran los problemas de Europa, habrá que ganarles con más y mejor Europa. El proyecto español de futuro puede ser el mejor antídoto contra el nacionalismo".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso