(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ RECUERDA A ANDALUCÍA QUE GONZÁLEZ Y GRIÑÁN REIVINDICARON “LA ESPAÑA NACIÓN DE NACIÓN”

- Dice que “basta ya de bloque de constitucionalistas” y que el 1-O no es un referéndum ni una votación en urna sino “otra cosa”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recordó este miércoles que los expresidentes Felipe González y José Antonio Griñán reivindicaron la “España nación de nación”.

De esta manera, respondió en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia sobre la crítica que se le hizo desde Andalucía por no mencionar a este territorio cuando enumeró que “al menos” en España hay tres naciones, y citó a Cataluña, País Vasco y Galicia.

A raíz del concepto de ‘nación de naciones’ de Sánchez, la presidenta de la Junta de Andalucía, la también socialista Susana Díaz, afirmó que tiene "absolutamente claro que Andalucía no es menos ni que Cataluña ni que Euskadi ni que Galicia”.

Sánchez comparte esas palabras de Díaz “cuando dice que Andalucía no va a ser ni más ni menos que nadie. Estoy completamente de acuerdo. Ser diferente no es tener más ni más ni menos que nadie, simplemente es ser diferente”.

Y acto seguido comentó que le “gusta mucho” un pasaje del preámbulo del Estatuto de Andalucía en el que se dice que “la igualdad no es uniformidad”, lo que le llevó a argumentar que defiende “la igualdad de todos los españoles social y económica, pero también que en España tenemos que afianzar el reconocimiento de la diversidad de los territorios”. Y agregó que “lo que está puesto en riesgo” ahora mismo, por el desafío independentista, es esa “unidad.

Tras estos comentarios, recordó que, cuando se le critica el concepto de nación de naciones, que a su juicio “es el mejor de los puntos para los que consideran que España es una nación y que dentro hay realidades nacionales que tienen que ser mejor reconocidas dentro del ordenamiento constitucional”, recordó que dos expresidentes como Felipe González y José Antonio Griñán, uno del Gobierno y otro de la Junta pero ambos andaluces, “reivindicaron la España nación de nación, y que dijeron que lo que tendrían que hacer es mejorar esa diversidad”.

BLOQUE CONSTITUCIONALISTA

Sánchez se preguntó a sí mismo qué es una nación para explicar que se trata de la “vocación” de una población de ese territorio “de mayor autogobierno”.

Sobre el desafío independentista en Cataluña, reiteró su respaldo al Estado pero subrayó que “basta ya” de “bloque de constitucionalistas” para diferenciar a los partidos porque todos se presentan en estos momentos bajo las mismas reglas del juego que marca la Constitución.

"Basta ya de hablar de ese espacio constitucionalista, todos los partidos que se someten a las reglas del juego y se presentan a las elecciones son constitucionalistas y no puede haber esa raya”, subrayó el líder del PSOE. De esta manera, dijo que ante un escenario “pluripartidista”, Rajoy debe contar tanto con Ciudadanos como con Podemos.

"Si Unidos Podemos, ERC, el PDeCat o el PNV y demás se someten a las reglas del juego y se presentan a unas elecciones bajo el ordenamiento constitucional vigente, son partidos constitucionalistas y, por lo tanto, no puede haber una raya entre unas formaciones políticas y otras", añadió.

Por otra parte, agradeció “públicamente” a Rajoy que respalde su propuesta de una comisión de estudio en el Congreso que aborde la modernización del modelo territorial en España y aseguró que, tras la respuesta favorable de PP, Unidos Podemos y PDECat y la no oposición de PNV, se está articulando una mayoría de más de 300 diputados a favor dela creación del espacio de diálogo.

En este sentido, destacó que lo “importante” es que haya ley y diálogo, y de ahí su propuesta al ver tiempo hasta el 1 de octubre y con el fin de “no entrar en ese fatalismo de que todo es inevitable”.

Precisamente, Sánchez rebajó la cita del 1 de octubre y subrayó que no se trata de un referéndum porque no cumple con los requisitos legales. Y apostilló que tampoco es una "votación en urna" lo que pueda darse en Cataluña, sino "otra cosa", que es la que el secesionismo querrá usar de "coartada para justificar" una "declaración unilateral de independencia".

