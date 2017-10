(AMPLIACIÓN) EL PSOE RECONOCE QUE LAS MEDIDAS DEL 155 SON “DURAS” POR “MUCHO QUE SE SUAVICEN” Y QUE LOS SOCIALISTAS NO ESTÁN AHÍ “POR GUSTO”

-Respalda “a grandes rasgos” las medidas del Gobierno y avisa de que estará “vigilante” en su aplicación. El PSOE reconoce que las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, “por mucho que se suavicen, son duras” pero espera que hagan “reflexionar” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y convoque elecciones.

El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, compareció en rueda de prensa para dar cuenta de la reunión de la Permanente del PSOE que tuvo lugar este lunes en Ferraz para tratar la situación en Cataluña después de que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros las medidas para activar la vía del artículo 155 de la Constitución.

“El 155, per se, suave no es”, dijo el también alcalde Valladolid, quién defendió que se trata de un precepto constitucional. “No estamos con el 155, digamos, por gusto y dando saltos de alegría”. Aunque “a unos pocos les pone el 155, no estamos entre ellos, es una opción” dijo el portavoz, que explicó que “es el último recurso que el Estado de Derecho concede a la propia sociedad para poner orden, sentido común, racionalidad, normalidad a una situación que se ha tornado como claramente caótica”.

Por ello, sostuvo que “las medidas, por mucho que se suavicen, son duras” y concedió un “margen de confianza” para ver si se van a aplicar porque está esperanzado “de que puedan servir y que la simple puesta sobre la mesa” a algunos les haga “reflexionar” y finalmente “no sea necesario” ponerlas en práctica.

En cuanto a si apoyan las medidas formuladas por del Gobierno vía 155, el portavoz socialista afirmó que “a grandes rasgos sí” y apuntó que habrá un “debate” en el Senado en el que todos deben estar “dispuestos a escuchar, debatir y que no todo sea un trágala” sino un debate “real” y que sirva.

A este respecto, dijo que si hay alguna cuestión que se plantea para “mejorar lo decidido” y una mejor aplicación del precepto, los socialistas están “abiertos”.

Además, advirtió que estarán "vigilantes" porque este "apoyo" va "acompañado de un control" en la puesta en marcha de este precepto de manera que se "cumpla con las exigencias" que el PSOE ha puesto sobre la mesa en las negociaciones con el Gobierno.

NADA SI HAY DUI

A su juicio, aplicar el 155 “no sería bueno, sería mucho mejor para Cataluña que no hubiera necesidad de aplicar el precepto”, por lo que instó una vez más a Puigdemont a que haga una convocatoria electoral. Si bien, Puente puntualizó que no será evitable el 155 si hay una declaración de independencia. “Una declaración unilateral de independencia (DUI) es inaceptable, en ningún caso puede servir, ni light, ni soft, ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad”, remachó.

El portavoz insistió en que "la ley está ahí" y que "lo único que se le pide” al presidente de la Generalitat es que “retorne a la legalidad" y se abandone el “caos jurídico, institucional y económico” por el que ha sido “sustituido” el autogobierno en Cataluña. Para esa vuelta a legalidad dijo que "hay multiples formas”, pero que convocar elecciones autonómicas es la "más razonable" porque lo que más "convenientes" es que el pueblo catalán "se pronuncie cuando antes". Esa es una formula, pero puede haber otrás", explicó.

POSICIÓN COMÚN PSC

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE reconoció que la posición del PSC “es muy difícil, muy complicada” pero que “no hay ninguna medida en concreto que no haya sido previamente dialogada” y que la posición es “común” porque las medidas han sido “compartidas y habladas”.

En este sentido, apuntó que no esperan “más dimisiones ni más problemas de ese tipo”, cuando se le preguntó por la dimisión de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Nuria Parlon, que dejó su cargo como como secretaria de Cohesión e Integración del PSOE.

Subrayó que la posición del PSC es “muy clara y es una posición coincidente con la del PSOE”. “Mas allá que ambos partidos seamos plurales y en los que hay diversidad de opiniones, la posición del partido es clara y es perfectamente conocida”, dijo Puente.

Es por ello, que confió en que único senador del PSC, el expresidente de la Generalitat José Montilla, vote igual que el conjunto de los senadores socialistas en el Pleno de este viernes de la Cámara Alta que deberá aprobar las medidas del Gobierno.

Y restó importancia a la ausencia del único representante del PSC en el Senado -por Montilla- en la comisión conjunta creada en la Cámara Alta porque, según explicó, se ha optado por los miembros de la dirección del grupo parlamentario y por los portavoces de las comisiones que, según Puente, tienen más que ver con las medidas: Oscar López, portavoz de Exteriores y Tontxu Rodríguez, de Justicia. “No ha habido criterio territorial ni de otro tipo”, remarcó.

MENSAJES A PODEMOS

Por último, dijo que están “abiertos” a un aplazamiento, como de una semana, de la puesta en marcha de la comisión de diálogo en el Congreso si eso sirve para que Podemos decida finalmente sumarse, pero dejó claro que la “comisión se va a constituir”. De ahí que reconoció que lo que “conviene” también es que “la izquierda en este país madure y se tiene que poner de acuerdo también en la cuestión territorial”

A la formación que lidera Pablo Iglesias también le trasladó el mensaje de que reconsideren su posición porque no hay ninguna bandera de izquierda en el independentismo y los progresistas deben defender a esos pequeños y medianos empresarios que no pueden cambiar su sede social como están haciendo las grandes corporaciones y sofren las consecuencias de la deriva independentista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso