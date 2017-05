(AMPLIACIÓN) RAJOY RECHAZA “ROTUNDAMENTE” QUE HAYA SIDO SOMETIDO A “NINGÚN TIPO DE CHANTAJE”

- “No se puede hacer responsable a una persona de lo que digan otras”. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, rechaza “rotundamente” que haya sido sometido a “ningún tipo de chantaje”, ya que es una persona que “no se somete a ninguna presión”.

Así se pronunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al valorar las nuevas escuchas de las que se hace eco 'El Español' y en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, encarcelado en el marco de la ‘Operación Lezo’, habría asegurado que Rajoy “fue chantajeado con un vídeo y mandó a Bárcenas para taparlo”.

Según este periódico, González explicaría en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana cómo el PP habría “soltado pasta por esa puta cinta” al dueño de un medio de comunicación. En ese supuesto vídeo, un empresario confesaría el pago de mordidas al entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta.

Preguntado expresamente si al Gobierno le consta que exista esa grabación y si el presidente del Gobierno fue chantajeado, contestó que la respuesta es tan “sencilla” como “no, no y no”. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desmintió "rotundamente" la información publicada hoy por el citado diario, según precisaron fuentes del partido.

“Rajoy rechaza rotundamente que haya sido sometido a ningún tipo de chantaje y cualquiera que lleve muchísimos años en la vida pública sabe que Rajoy es una persona a la que no se le puede chantajear y que no se somete a ninguna presión”, sentenció Méndez de Vigo, como, en su opinión, prueba que no cediese al rescate a España en el momento más cruento de la crisis.

Explicó que el propio Rajoy le transmitió personalmente esta valoración, consciente del interés mediático que iba a suscitar en la comparecencia del Gobierno de este viernes. “No se puede hacer responsable a una persona de lo que digan otras, habrá que probarlo”, remarcó el portavoz del Gobierno.

“Las conversaciones entre unos y otros afectan a esas personas y lo que digan, el tono en el que lo digan y lo que haya detrás de ello es imposible que nos haga responsables a quienes no tenemos nada que ver con ello y tengamos que probar que no tenemos nada que ver con ello”, razonó.

Dicho esto, afirmó que al Gobierno “no le gusta debilitar las instituciones del Estado”, al ser preguntado por la votación que se producirá el próximo martes en el Congreso de los Diputados sobre una posible reprobación al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix.

Con las instituciones del Estado, defendió, “no se debe jugar”. “La Fiscalía es una institución muy importante y vemos que está funcionando adecuadamente y todos estos casos salen porque hay una Justicia que funciona”, reseñó, antes de hacer un llamamiento a la oposición para que actúe con “prudencia y cautela”.

