(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT ANUNCIA QUE TRASLADARÁ AL PARLAMENT EL RESULTADO PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció este domingo que "en los próximos días" trasladará al Parlamento autonómico el resultado del referéndum ilegal de independencia de este 1 de octubre con el propósito de declarar la independencia de acuerdo a la Ley de Transitoriedad, que fue suspendida hace semanas por el Tribunal Constitucional.

Puigdemont hizo estas declaraciones en una comparecencia pasadas las diez de la noche en la que apareció rodeado de los miembros del Gobierno autonómico de Cataluña. "Nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente", sentenció.

Aunque todavía no se conocen los resultados de un referéndum que ha transcurrido sin censo y en el que ha sido posible que una misma persona votara varias veces, Puigdemont se comprometió a poner en marcha el proceso establecido en la Ley de Transitoriedad que el Parlamento catalán aprobó al día siguiente de la convocatoria del referéndum de este domingo.

Además, acusó al Ejecutivo de España se escribir "una página vergonzosa en la historia de su relación con Cataluña" al permitir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaran con "violencia y represión" contra los ciudadanos que pretendían ejercer su derecho al voto.

Puigdemont comenzó su intervención con el “agradecimiento más profundo y sincero” a todas las instancias internacionales que le han manifestado su “indignación” ante la “brutal represión” ejercida por las Fuerzas de Seguridad. A continuación, mencionó a los cerca de “800 heridos” que han sido objeto de violación de sus derechos fundamentales, un hecho que “no puede quedar impune”.

A los ciudadanos que han salido a la calle a lo largo de toda la jornada para les dio sus “gracias emocionadas” y les garantizó que “en los próximos días” trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados “de la expresión de la voluntad de nuestro pueblo para que todo se desarrolle como está previsto en la ley del referéndum”, que prevé la proclamación unilateral de la independencia si gana el sí.

Puigdemont aseveró que el Estado español siempre ha respondido con “violencia y represión” a las “aspiraciones catalanas”, pero hoy “hemos dicho que esto se ha terminado” y a partir de ahora comienza una nueva etapa.

El presidente de la Generalitat hizo una apelación directa a Europa: “Nos hemos ganado el derecho a ser respetados, nos hemos ganado el derecho a decidir nuestro futuro, y la UE no puede seguir mirando hacia otro lado” sin denunciar las violaciones de derechos fundamentales que afecta a los principios fundacionales de la UE, afirmó.

Reclamó igualmente que la UE “actúe con rapidez” porque esta situación de “intransigencia y represión ya no es un problema interno del Estado español, es un asunto europeo que afecta a sus principios fundacionales. Nos hemos ganado el derecho a ser escuchados, respetados y reconocidos”, concluyó.

