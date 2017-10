(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. ÁBALOS PIDE A PUIGDEMONT QUE EVITE LA “TENTACIÓN” DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

- El PSOE traslada la “confianza plena” en que seguirán en la defensa del Estado de Derecho. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lamentó esta noche que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya desaprovechado la oportunidad para convocar elecciones anticipadas en Cataluña y le reclamó que “evite toda tentación” de una declaración unilateral de independencia, porque las “vías unilaterales”, las “amenazas” y los “chantajes” no son “instrumentos democráticos”.

El dirigente socialista se pronunció de esta forma en una rueda de prensa que ofreció en Ferraz después de una intensa jornada de trabajo en la que representantes del Gobierno, de la Generalitat, del PSOE y del PSC trataron, según varias fuentes consultadas por Servimedia, de frenar la aplicación de las medidas del artículo 155 con una convocatoria de elecciones autonómicas.

Ábalos se refirió a la enmienda socialista en la que se pide que no se active el 155 en caso de una convocatoria electoral en Cataluña por parte de Puigdemont y subrayó que se trata de una opción “coherente” con el mensaje que ha trasladado el PSOE en todo este tiempo.

Reiteró al presidente de la Generalitat que “todavía estamos a tiempo” y le demandó que no se escude en decir que no hay garantías para la celebración de elecciones. “Que evite la tentación de una declaración de independencia. Que las vías unilaterales, las amenazas y los chantajes no son instrumentos democráticos”, sostuvo.

Mostró la “decepción” de los socialistas por el hecho de que Puigdemont no convocara hoy elecciones autonómicas y subrayó que trabajarán “hasta el final”, porque “la ciudadanía no se merece este espectáculo”.

En esta línea, reclamó a Puigdemont “el coraje político necesario para hacer prevalecer los intereses de la mayoría sobre cualquier otro interés, proyecto o propósito y que no se deje presionar por los que empujan a la confrontación y que tenga altura de miras. Que piense en todos los catalanes”, reclamó.

El ‘número tres’ de Ferraz también se dirigió al Gobierno y le trasladó que “tiene que ser consciente de que lo deseable” es que el informe tenga "el mayor respaldo posible y, por eso, pedimos que tenga en cuenta esta enmienda” que presentan los socialistas.

No obstante, trasladó la “confianza plena” de que los socialistas van a seguir “insistiendo en la defensa del Estado de Derecho y hacer frente a cualquier pretensión de secesionismo”. Eso es lo único que va condicionar la posición de los socialistas, afirmó cuando se le preguntó por el sentido del voto en el Pleno del Senado en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el PP.

Por último, preguntado por si debe constar en la enmienda una renuncia previa a la declaración unilateral de independencia (DUI) para aceptar la iniciativa, Ábalos señaló que “si la preocupación es dejar bien claro que cualquier convocatoria de elecciones debe prescindir y evitar la DUI, por nuestra parte no solamente de acuerdo, sino que apoyamos”.

Sin embargo, posteriormente fuentes socialistas indicaron que la promulgación de una DUI trae consigo la aplicación de las medidas del 155, por lo que la enmienda del PSOE carece de todo sentido.

