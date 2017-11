(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE PUIGDEMONT “NO SE REPRESENTA NI A SÍ MISMO” Y LE INSTA A TRABAJAR “LA RELACIÓN CON SU ABOGADO”

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, instó este lunes al presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, a “empezar a trabajar” la “relación” con su abogado para la declaración que tendrá que prestar ante la Justicia española en vez de proponer una nueva relación de Cataluña con España.

“Puigdemont no se representa ya ni a sí mismo”, dijo el dirigente popular en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP cuando se le preguntó por la entrevista del expresidente catalán en el diario belga 'Le Soir' asegurando que "siempre" ha estado abierto a aceptar "otra relación con España" y que "aún es posible" una solución alternativa a la independencia.

Consideró que “la relación que tiene que empezar a trabajar con su abogado para declaración que tenga que prestar con la Justicia española cuando la Justicia belga determine” y remarcó que en España “no existe impunidad” y, por lo tanto, Puigdemont, “como cualquier persona que ha incurrido en una ilegalidad, tendrá que pagar por ella según estimen los tribunales y no los políticos”.

Casado criticó que el presidente cesado hable hoy “como si no hubiera sido el que proclamó la independencia y llamó a España Estado fascista sencillamente por ser un Estado que hacía cumplir la ley y protegía las libertades, los derechos y la democracia en su territorio”. “Sinceramente, ya la Justicia ha acabado con este desvarío”, celebró.

No obstante, valoró que “ningún ciudadano merece tener que escuchando estas cuestiones”. “Los independentistas porque me imagino que les generará mucha incredulidad y enfado ver cómo les han engañado y el conjunto de los ciudadanos no merecemos que se sigan mandando estas soflamas después de todo el daño que han hecho”, reseñó.

Ya en clave electoral, Casado abundó en que serán los catalanes los que decidan el 21 de diciembre “si quieren seguir esta deriva suicida” que proponen los partidos que han gobernado hasta ahora o si apuestan por un Gobierno autonómico constitucionalista. Aseguró que al PP le “da igual” quién “capitalice” el proceso, en referencia a Ciudadanos, aunque subrayó que es “muy pronto” para verlo.

Aseguró que el PP se volcará en la campaña electoral y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, seguirá teniendo una presencia activa en Cataluña en el próximo mes. Por el momento, según fuentes populares, estará presente a final de mes en un foro de Fomento y también el 8 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del candidato popular, Xavier García-Albiol.

“Estamos muy orgullosos de la restauración de la democracia, los derechos y la libertad en Cataluña. Estamos agradecidos de que se convocaran las elecciones autonómicas el 21-D para devolver la palabra a los ciudadanos”, concluyó el vicesecretario general del PP.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso