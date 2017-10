(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP PIDE A PUIGDEMONT “QUE SE DEJE DE DISCURSOS PATÉTICOS Y VAYA PREPARANDO SU DECLARACIÓN ANTE LA JUSTICIA”

- “Igual que con Tejero, no cabe ninguna concesión ni negociación con Puigdemont”. El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, reclamó este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, “que se deje de discursos patéticos y vaya preparando su declaración frente a la Justicia”. “Espero que le haga pagar por todos los delitos que ya ha cometido”, sentenció.

El dirigente popular se pronunció en estos términos al valorar el discurso que hizo el mandatario catalán esta noche para advertir de que su Gobierno “no se desviará ni un milímetro del compromiso de paz y serenidad pero a la vez de firmeza con la que queremos hacer las cosas" en el camino hacia la secesión del resto de España.

“El discurso de Puigdemont ha sido simplemente infame, un cúmulo de mentiras, manipulaciones y una falta de respeto tremenda al Rey de todos los españoles, incluidos, por supuesto, todos los catalanes”, aseveró, al tiempo que defendió que Felipe VI estuvo ayer “impecable e implacable”, tal y como hiciera el rey Juan Carlos frente al golpe de Estado del 23-F.

Casado destacó que el Rey reafirmó su compromiso con la democracia, con la ley, con la convivencia, con la unidad y con la continuidad histórica de España. “E igual que hicieron con Tejero, no cabe ninguna concesión con Puigdemont y mucho menos una mediación internacional que sería una humillación para un Estado soberano y ejemplar como el reino de España”, defendió.

"CONFLICTOS CON DESHONOR"

Dicho esto, le reclamó directamente “que se deje de discursos patéticos” y dedique su tiempo a “preparar su declaración frente a la Justicia”. “Frente a los separatistas no cabe apaciguamiento. Quien busque acuerdo sin honor tendrá conflictos con deshonor”, agregó el vicesecretario general del PP.

Avisó también de que el PP estará “sin complejos y sin atajos” con la Constitución, el Estado de Derecho y las garantáis de las libertades, que proporcionan jueces, fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que hoy están “acosando y persiguiendo de forma totalitaria” en Cataluña.

En este punto, parafraseó al propio Puigdemont cuando se dirigió al Rey para recriminarle su discurso y dijo a Puigdemont que “así no” puede comportarse. “Cataluña nunca ha sido independiente y nunca lo será. No toleraremos que se rompa la unidad de España”, prometió en nombre del partido que lidera Mariano Rajoy.

Por último, trasladó un mensaje de “tranquilidad” a todos los españoles, y en especial a los que viven en Cataluña. “No estáis solos y superaremos estos tiempos difíciles, como dijo ayer el Rey de España y el presidente del Gobierno”, dijo, basándose en que “venceremos porque somos mayoría y tenemos de nuestro lado la ley y la razón”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso