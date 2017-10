(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO LLAMA A PUIGDEMONT A NEGAR LA INDEPENDENCIA Y "RESTAURAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS CATALANES"

- Sáenz de Santamaría invita al presidente de la Generalitat a "practicar el diálogo" en el Congreso de los Diputados porque allí están los "mediadores". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo un llamamiento este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aproveche este "fin de semana de reflexión" y el lunes conteste al requerimiento que le ha enviado Mariano Rajoy negando la independencia de Cataluña, ya que así evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y podría "restaurar la convivencia entre los catalanes".

Sáenz de Santamaría lanzó este mensaje a Puigdemont en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que en una semana crucial sobre la crisis institucional con Cataluña sustituyó al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien según fuentes gubernamentales no pudo comparecer -como es habitual cada viernes- por motivos familiares.

La 'número dos' de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo explicó por activa y por pasiva que el Ejecutivo renunciará a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender parcial o totalmente las competencias de una comunidad autónoma, si el lunes Puigdemont responde al requerimiento enviado desde La Moncloa con un rechazo claro y nítido a la declaración de independencia.

Sáenz de Santamaría subrayó que Puigdemont tiene en sus manos "una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo", ya que si responde con un 'no' claro al requerimiento enviado por el Gobierno de España evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender parcial o totalmente las competencias de una comunidad.

Si niega la independencia, anunció que ni siquiera se activará la segunda fase del requerimiento, que le daría otro plazo hasta el jueves a las 10 horas para revocar la declaración de independencia. Adujo que este gesto del Gobierno supone una "oportunidad a Puigdemont y al marco constitucional" porque "antes de adoptar cualquier medida" contemplada en el artículo 155 "hay que darle la oportunidad de volver" a la legalidad.

"Es la oportunidad más importante que tiene y, además, la tiene inmediatamente. Tiene encima de la mesa solventar esta cuestión cuanto antes porque está perjudicando seriamente a la economía catalana, sometiendo a Cataluña a una inestabilidad que tiene consecuencias económicas", recalcó tras exponer que están cayendo las inversiones y el turismo en esta comunidad.

Sáenz de Santamaría incidió en que, en todo este trámite, la respuesta al requerimiento es lo más importante porque si Puigdemont contesta que no se ha declarado la independencia en Cataluña "no tenemos que hablar de las medidas" que el Consejo de Ministros tendría que aprobar para aplicar el 155.

DIÁLOGO EN EL CONGRESO

Preguntada sobre las posibles medidas que aplicaría el Gobierno en caso contrario, eludió dar explicaciones sobre "futuribles" porque lo que realmente espera es que Puigdemont "coja el guante y vuelva al orden constitucional".

"Si contesta que no, no se activa la segunda parte del requerimiento y entendemos que se abre a la senda de la legalidad y, si lo desea, a los cauces de la legalidad", comentó la vicepresidenta, quien señaló que a partir de ese momento podría abrirse un proceso de diálogo y negociación en el seno del Congreso de los Diputados.

En este sentido, hizo una invitación al presidente de la Generalitat para "practicar el diálogo" en las Cortes Generales con todos los partidos políticos porque allí están los 350 diputados y 266 senadores que representan al conjunto de los españoles y que, por lo tanto, "son los mediadores" con los que debe negociar y no con los negociaciones internacionales que él reclama.

Sáenz de Santamaría insistió en que es en las Cortes Generales "donde se toman las decisiones del conjunto del país y estamos todos representados", por lo que el presidente de la Generalitat debería comparecer ante ella y explicar "dentro de la ley" qué es lo que propone.

"Todo se puede hablar pero desde el respeto a las reglas de juego. Esta oferta del Gobierno y una amplísima parte de la Cámara es sensata, moderada y entendible. El diálogo no hay que exhibirlo, sino practicarlo. Lo único exigible a los gobernantes es que cumplamos la ley", sentenció.

Por último, Sáenz de Santamaría recordó que el presidente de la Generalitat la opción de "dialogar en el Congreso de los Diputados", donde ya existe una comisión de estudio para "modernizar el Estado autonómico" a propuesta del PSOE y en la que podría comparecer para defender sus planteamientos.

