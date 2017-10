(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ EXIGE A PUIGDEMONT QUE NO DECLARE LA INDEPENDENCIA Y CONVOQUE ELECCIONES PARA QUE LOS CATALANES “HABLEN”

- Pide a Rajoy que “esconda” a “pirómanos” como Casado, tras sus declaraciones sobre Companys. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “retire la declaración unilateral de independencia y convoque elecciones para que el pueblo catalán hable” y dijo estar “convencido” de que “más pronto que tarde” los catalanes “serán llamados a las urnas”.

En un acto organizado por el PSC en Barcelona, Sánchez se refirió a las declaraciones que este lunes realizó el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, en las que auguró al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el mismo final que a Lluís Companys, que proclamó la República catalana en 1934 y fue detenido, y pidió a Mariano Rajoy que “esconda a sus pirómanos”.

El secretario general del PSOE también tuvo palabras para Puigdemont la víspera de la comparecencia del presidente de la Generalitat ante el Parlament en la que se podría declarar la independencia, para exigirle que no lo haga y convoque elecciones "para que el pueblo catalán hable”, aunque aseguró estar convencido "de que más pronto que tarde el pueblo catalán será llamado a las urnas”.

El líder del PSOE se comprometió con los socialistas catalanes a estar “muy presente” en la campaña electoral cuando se convoquen los comicios autonómicos, al igual que, recordó, lo hizo con motivo de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

Sánchez reclamó “cordura” al presidente catalán y abandonar la hoja de ruta independentista “si de verdad quiere a Cataluña”. También volver a la “legalidad democrática” para que “dialoguemos y pactemos”. Afirmó que Puigdemont no está representando ni al tejido colectivo de España ni a los trabajadores y que una declaración unilateral “no va a traer la independencia”, sino un “mayor sufrimiento”.

Extendió su petición al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y pidió a ambos que “sean representantes del conjunto de la sociedad catalana y no de una parte de ella”.

APOYO DE SÁNCHEZ

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, consideró un “lujo” los “líderes” que le están respaldo en estos momentos y citó a Pedro Sánchez y a Josep Borrell.

Respecto al secretario general del PSOE, reconoció que le emocionan los “gestos” que tiene con el PSC, como el acudir hoy a Barcelona a una reunión de la Ejecutiva para respaldar las medidas de los socialistas ante el desafío independentista del presidente Puigdemont y su convocatoria ante el Parlament.

Destacó la madera de “líder” de Sánchez por “estar donde tiene que estar” pese a las críticas que eso le puede acarrear en algunos sectores del PSOE. “Los liderazgos se fraguan en la adversidad, se demuestran en la capacidad de ir contracorriente, y Pedro Sánchez se ha fraguado en la adversidad y lo sabemos bien”, ensalzó Iceta, quién le agradeció su “disposición, compromiso y ese estar donde tiene que estar”.

Sus palabras provocaron aplausos también cuando mencionó el liderazgo de Borrell por ser “muy valiente” y defender la separación de poderes cuando una “multitud” gritaba ‘Puigdemont a la cárcel’, en referencia a la manifestación de este domingo en Barcelona y al gesto del expresidente del Parlamento Europeo de decir que eso corresponde a la Justicia.

Iceta explicó que, como presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament, le preguntará mañana a Puigdemont “con humildad” si piensa “imponer” el deseo de una minoría a una mayoría. “No pensamos dejar que unos cuantos rompan nuestro sueño”, sostuvo.

LA BASE DEL CONFLICTO

Por su parte, el presidente de la federación del Partit dels Socialistes de Catalunya, Jaume Collboni, reforzó el mensaje del partido al preguntar de manera contundente: “¿A qué precio llegaremos a una mesa de negociación?”. Dijo que una parte de España, refiriéndose al PP, no reconoce la realidad plural del país, mientras que el independentismo “tampoco reconoce la pluralidad que existe dentro de Cataluña”.

“Y esa es la base del conflicto”, expuso, para seguidamente trasladar un mensaje de apoyo a los empresarios que se han ido de Cataluña, a quienes les pidió que no se vayan y depositen su “confianza” en Cataluña.

Puigdemont, remarcó, tiene la “gran misión” de hacer de “presidente de todos”. “No cometa el error, no haga la declaración unilateral de independencia. Haga de presidente de todos los catalanes”, remachó.

El primer secretario de esta federación, Ferran Pedret, se expresó en términos similares al lanzar la siguiente pregunta: “¿Por qué no evitamos los costes en términos de sufrimiento si sabemos que al final hay que acabar dialogando?”.

Destacó por último que este conflicto no solo se soluciona planteando dos polos: mantener las cosas como están o la “ruptura definitiva de los pueblos”. Afirmó que tampoco es verdad que la visión de España se pueda identificar únicamente con la del PP y reivindicó a los socialistas como el “rostro” de una España alternativa, “de progreso, solidaria y moderna”. “No dejaremos de ninguna de las maneras que nos arrebaten la posibilidad de construirla”, zanjó.

