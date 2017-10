(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ CULPA A PUIGDEMONT DEL 155 "POR HACER DE LA ILEGALIDAD SU FORMA DE HACER POLÍTICA"

Google Plus

- Dice que “si el artículo 155 se activa en España dependerá de la decisión de Puigdemont” . El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este domingo que “el problema de Cataluña no es España, sino sus malos gobernantes que hacen de la división, la confrontación territorial y de la ilegalidad su forma de hacer política”.

“Este es el problema de Cataluña”, remarcó Sánchez, quien recordó que “todas la constituciones de los estados miembros de la UE tienen su propio artículo 155 para hacer frente a estos embates unilaterales de intentar quebrar la integridad territorial”.

Sánchez, que hizo estas declaraciones en la clausura del 13º Congreso de los socialistas madrileños, dejó bien claro que "si el artículo 155 de la Constitución se activa en España dependerá de la decisión” del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

El líder del PSOE aseguró que su partido, con sus siglas, es el “único” que representa a la Constitución española, “el arquitecto” de la misma, ya que las demás formaciones no existían, pues el PP era AP y los demás grandes partidos son de reciente creación.

Dijo que, “si echamos las vista atrás, los dos pedales” de la Carta Magna han sido “la democracia y la descentralización política”. Asimismo, indicó que “cuando se han producido “retrocesos históricos, siempre ha sido consecuencia de una recentralización y un no reconocimiento de la diversidad territorial, como en la II República y en los 40 años de dictadura franquista”.

DEMOCRACIA Y DESCENTRALIZACION

Además, añadió, la gran contribución de la Constitución de 1978 es “el reconocimiento de la democracia y la descentralización política, y que vayan de la mano”.

“Solo se puede garantizar y asentar la democracia si reconocemos que existe una diversidad territorial y una vocación de autogobierno de muchas comunidades que deben ser reconocidos en la Constitución”, consideró.

A su juicio, “no ha habido en la historia política de España y Cataluña un autogobierno tan intenso como el que ha reconocido la Constitución en materia lingüística, educativa o fiscal, y lo que está haciendo el secesionismo es justamente lo contrario”. Destacó que “nadie ya hecho tanto contra el autogobierno de Cataluña como el secesionismo”.

Por otro lado, manifestó que “la izquierda nada tiene que ver con el secesionismo” y criticó las posiciones de “algunas izquierdas” que apoyan “urnas sin garantías”. Dijo que, aunque es crítico con las políticas del PP, “nos une la defensa de la integridad territorial”.

Por otro lado, felicitó a José Manuel Franco, nuevo secretario general del PSOE-Madrid, y dijo que le apoyará para que en 2019 “tengamos más ayuntamientos gobernados por el PSOE, también el de la capital, y un presidente socialista en la Comunidad de Madrid”.

También habló de “los desafíos que tenemos por delante” y citó entre ellos la “desigualdad”, el “cambio climático” y el envejecimiento de la población.

