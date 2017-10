(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT EXCUSA SU AUSENCIA EN EL SENADO PORQUE EL GOBIERNO APLICARÁ “IGUALMENTE” EL 155

- No acudirá a la Cámara Alta ni el jueves ni el viernes y sigue en duda si habrá una declaración de independencia en el Parlament. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente no acudirá ni mañana ni el viernes al Senado para explicar su hoja de ruta independentista, una decisión que ha tomado, según apuntaron fuentes de la Generalitat a Servimedia, porque considera que el Gobierno va aplicar “igualmente” el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Las mismas fuentes precisaron que el presidente autonómico descarta de esta forma asistir tanto a la comisión del Senado que estudia la aplicación del paquete de medidas que ha propuesto el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución para atajar el desafío secesionista en Cataluña como al Pleno del viernes que previsiblemente las aprobará.

Los grupos parlamentarios catalanes confirmaron a primera hora de esta tarde que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, les había llamado para hacer saber la decisión final del presidente catalán y comunicarles que el Pleno en la Cámara autonómica comenzará mañana a las 16.00 y no a las 10.00 horas, como inicialmente estaba previsto.

Minutos después de conocerse la decisión del presidente de la Generalitat, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció que no le sorprende que haya decidido no acudir al Senado a defender su posición frente a las medidas acordadas con PSOE y Ciudadanos al amparo del artículo 155 de la Constitución. “Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar”, arguyó.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, escribió en su cuenta oficial de Twitter que “parece claro que Puigdemont ha apostado por la peor de las opciones” y le avisó de que “a partir de aquí él será el responsable” de la puesta en marcha de este precepto constitucional.

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, criticó a través de un mensaje en esta misma plataforma que “el Parlament es el cortijo de Puigdemont” que “se abre y se cierta a su antojo”. “Los diputados de la oposición no tenemos ningún tipo de derecho”, denunció Levy.

Por su parte, los socialistas vieron un “error” esta decisión y fuentes del PSC afirmaron a Servimedia que Puigdemont ha perdido la posibilidad de emprender cualquier vía de diálogo. Las mismas fuentes achacaron esta postura a las “presiones” que haya podido recibir el presidente de la Generalitat por parte de la CUP, ERC, ANC y Òminum Cultural.

Puigdemont ha mantenido en las últimas horas una apretada agenda con numerosas reuniones con el ala independentista. Entre estos contactos, hoy tuvo una cita que se prolongó durante 45 minutos con el expresidente catalán y senador, José Montilla.

La presencia del presidente autonómico dividía al Govern hasta el punto que algunos sectores daban por hecho que Puigdemont iría al Senado y así lo confirmaron a los medios de comunicación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso