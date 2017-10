(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA CUP PRESIONA A PUIGDEMONT Y LE DICE QUE “NO SE ENTENDERÍA” QUE NO PROCLAMARA LA INDEPENDENCIA

- “El país -Cataluña- no entendería que se diera un paso atrás”. El diputado de la CUP en el Parlamento catalán Benet Salellas aseguró este lunes que “no se entendería” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no proclamara mañana, martes, la declaración unilateral de independencia en su comparecencia en el Parlament.

En rueda de prensa en el Parlament, Salellas dijo al Gobierno de Mariano Rajoy que “en lugar de amenazar con fusilamientos como el de Lluís Companys”, al que se refirió como “el único presidente democrático fusilado”, se abra al diálogo una vez se haya proclamado “la República catalana”.

Contestó así a las palabras del vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, que aseguró este lunes que espera que mañana no se declare nada “porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años”, en alusión a Companys y su detención tras declarar la independencia de Cataluña en 1934.

“La declaración de independencia”, sostuvo Salellas, “es el punto de partida para ponernos de igual a igual como República catalana frente a un Gobierno autoritario. La voluntad es colocarnos en el mismo nivel político”. Por ello, abogó por hacer “emerger” un nuevo Estado en Cataluña que sea una república, porque tras el referéndum ilegal del 1 de octubre ha quedado, a su juicio, demostrado que “hemos ganado”.

Apeló en distintas ocasiones al estilo “autoritario”, “violento” y “represivo” del Ejecutivo central, al que acusó de no haber realizado “ninguna propuesta” para solucionar este conflicto.

UNA “SEPARACIÓN AMISTOSA”

Aseguró por otro lado que no tiene duda de que se van a “cumplir” los acuerdos pactados con el Gobierno de Carles Puigdemont y que, por este motivo, “no se entendería” que mañana no declarase la independencia.

“Todo lo que ha pasado está escrito” y “no sería correcto” aplazar esa declaración unilateral de independencia que previsiblemente pronunciará Puigdemont este martes en una sesión extraordinaria en el Parlament.

Explicó que la CUP prevé “una especie de separación amistosa” e insistió en que, de lo contrario, “el país -Cataluña- no entendería que se diera un paso atrás”.

La declaración unilateral de independencia, subrayó, sería “la culminación de los acuerdos políticos de esta legislatura” alcanzados con la Generalitat en base a la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y dijo que están “más legitimados que nunca” para “desplegar” la iniciativa independentista.

DUDAS DE SI SE VOTARÁ

Preguntado si la hipotética declaración unilateral de independencia se someterá a votación, Salellas ofreció una respuesta ambigua al respecto y se limitó a decir que esa “plasmación” se decidirá mañana y que no se pronunciará más sobre este asunto “para garantizar que -mañana- haya debate”.

Si la situación se encalla demandó una mediación internacional que, por un lado, esté “comprometida” con el respeto de los derechos humanos y, por otro, con el “derecho de autodeterminación”. Sin embargo, pidió a los partidos políticos “máximo diálogo y apertura” con el objetivo de que este proceso culmine en “un interesantísimo proceso constituyente”.

