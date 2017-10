(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PODEMOS SOSTIENE QUE ES MEJOR PARA PUIGDEMONT CONVOCAR ELECCIONES QUE DECLARAR LA INDEPENDENCIA

- Iglesias dirige una carta a los inscritos del partido para explicar la situación de Podemos con Cataluña. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró este lunes que “la peor opción” que se le presenta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es la de proclamar la independencia en Cataluña, y dijo que “cualquier cosa que haga diferente” a una declaración unilateral será “mejor”, refiriéndose así a convocar elecciones en su comunidad.

Así se expresó Echenique en rueda de prensa en Madrid tras la reunión del Consejo de Coordinación del partido morado en la que se analizó “la intensidad y la urgencia” de la cuestión catalana después de que el sábado el Consejo de Ministros diera luz verde a las medidas concretas para continuar con la tramitación del artículo 155 de la Constitución.

“Hay una acción concertada por parte de un bloque monárquico (PP, PSOE y Cs) que, detrás del rey Felipe VI, ha decidido hacer una suerte de segunda transición en la que, en lugar de ganar derechos, vamos a ir hacia atrás y vamos a ver limitada nuestra democracia”, sostuvo Echenique al advertir así de que Mariano Rajoy se va a convertir con la aplicación del 155 en el “virrey” de Cataluña

Echenique valoró también las opciones que se le abren a Puigdemont, que avisó tiene “muy poco margen de maniobra” y manifestó que “cualquier cosa que haga Puigdemont que sea diferente a declarar la independencia será mejor que declarar unilateralmente la independencia”.

Con todo, también consideró que “convocar elecciones” en Cataluña “no serviría” para dar salida al conflicto catalán y advirtió de que si no las convoca, el Gobierno lo hará por él. “La peor opción es proclamar la independencia”, subrayó.

Pidió a Rajoy que no vuelva a “ordenar” que se “pegue a la gente pacífica”, aludiendo a la jornada del 1 de octubre.

LA CARTA DE IGLESIAS

El líder de Podemos dirigió este lunes una carta a los inscritos de su partido en la que explica la posición con respecto a Cataluña y explica las “siete consideraciones sobre la crisis catalana”.

Criticó “el diálogo sin condiciones” que se reclama desde la sociedad, lo que vio “incompatible” con “una situación de administración colonial de Catalunya” que se abre con la aplicación del 155. “Que Rajoy y sus ministros se vayan a convertir de facto en ‘president’ y ‘govern’ de la Generalitat (cuando el PP no alcanzó el 8,5% de los votos en las últimas elecciones celebradas en Catalunya) es simplemente un despropósito y una enorme torpeza política”, avisa en esta extensa misiva.

En la misma, también explica por qué Podemos está en contra de la declaración unilateral de independencia que se recoge en la hoja de ruta de la Generalitat y asegura que el resultado de las últimas elecciones del bloque independentista “no les da derecho” a proclamar la independencia que no puede “justificarse” con la “movilización social” del pasado 1 de octubre.

En una de las consideraciones, explica que “España será plurinacional o no será” e insiste en que la “solución” para Podemos pasa por la celebración de un “referéndum pactado y con garantías” que “presente como opción una relación libre entre pueblos, para repartir de forma adecuada los beneficios y las cargas de pertenecer a un único Estado”.

Ve la aplicación del 155 como una “estrategia autoritaria de recentralización” que “amenaza” la viabilidad de los estatutos de autonomía y que impide que los pueblos de se doten de las herramientas adecuadas para garantizar su existencia histórica” y llama al “espíritu constituyente del 15-M” para que “impulse” la “nueva España” a la que “aspiran”, que para Podemos ha de ser “social, republicana y plurinacional”.

