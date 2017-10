(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. PUIGDEMONT APLAZA LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA PARA “EMPRENDER UN DIÁLOGO” QUE LA HAGA POSIBLE

Google Plus

- Dice que si todos actúan con responsabilidad “el conflicto entre Cataluña y España se puede resolver de manera serena y acordada”. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró este martes que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunció que deja en suspenso una declaración formal "para reducir la tensión" y "emprender un diálogo" que haga posible la secesión del resto de España.

El máximo representante del Govern se pronunció en estos términos en su comparecencia ante el Parlament, que solicitó a petición propia para informar sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre, y que se retrasó una hora por solicitud del propio presidente de la Generalitat y después de que PP y Ciudadanos solicitaran conjuntamente la suspensión de esta sesión, que finalmente se celebró.

Tras defender en una intervención de aproximadamente media hora que los catalanes “merecen ser escuchados y respetados” después de decir sí a la independencia en las urnas el 1 de octubre, aseguró estar dispuesto a asumir, como presidente de la Generalitat, “el mandato del pueblo de Cataluña para que se convierta en Estado independiente en forma de república”.

No obstante, y aunque indicó que asume el mandato que a su juicio ha recibido de los ciudadanos de Cataluña, Puigdemont señaló que "suspende los efectos de la declaración de independencia", pese a que la ley del referéndum establece que si en la votación había más votos afirmativos que negativos, como así ocurrió según el escrutinio del propio Govern, debía de llevar al Parlamento la declaración unilateral de secesión.

“El Govern y yo mismo proponemos al Parlament que suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”, declaró el presidente de la Generalitat, que insistió en su "voluntad clara para avanzar en las demandas de los catalanes”.

Puigdemont se congratuló de haber logrado que el conflicto haya trascendido las fronteras de España y haya alcanzado una dimensión europea, y volvió a anteponer la actitud pacífica de su Ejecutivo frente a la del Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusó de provocar "el pánico generalizado" en la sociedad catalana.

En la última parte de su discurso apeló a la “responsabilidad” y a la “generosidad”, aunque en todo momento puso por delante el objetivo de la independencia, y animó a los catalanes a seguir "expresándose como lo han hecho hasta ahora, con libertad y respeto a los que piensan diferente”.

A los sectores económicos les reclamó “que continúen generando riqueza” en Cataluña, al tiempo que minimizó los efectos de la decisión de numerosas empresas de trasladar el domicilio social a otras comunidades e incluso las acusó de "enturbiar el ambiente". A los partidos políticos “que contribuyan con sus palabras a rebajar la tensión” y al Gobierno central le reclamó “que escuche”.

También se dirigió a la Unión Europea para que se “implique a fondo” recuperando así “los valores fundacionales de la unión”. “Estoy convencido de que si en los próximos días todo el mundo actúa con responsabilidad, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de manera serena, acordada y respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no quedará”, manifestó.

