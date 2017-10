(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP RECLAMA A PUIGDEMONT NO TOMAR “DECISIONES EN CALIENTE” QUE TIENEN “CONSECUENCIAS INEVITABLES”

- Rajoy no habla en el Comité de Dirección del artículo 155 de la Constitución. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, reclamó este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “no tome decisiones en caliente” que “no van a ninguna parte” y tendrá “consecuencias inevitables” si como ha sugerido declara unilateralmente la independencia de Cataluña.

Maíllo se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y donde no se habló, según dijo, de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución porque antes hay que ver “hasta dónde está dispuesta a llegar la desobediencia” de los promotores del 1-O.

“A Puigdemont le pedimos que no tome decisiones en caliente”, exigió Maíllo, antes de poner el foco en la importancia de que el responsable de la Generalitat “asuma también las consecuencias de sus actos presentes y también de sus actos futuros”. En el futuro, subrayó, habrá una respuesta basada, “como siempre”, en la “responsabilidad”.

Advirtió de que el Gobierno y las instituciones del Estado “no van a dar un paso atrás” porque “no pueden” y Puigdemont “desde ayer lo sabe”. “Algunos van a tener que responder ante la Justicia por las decisiones que desde hace mucho tiempo están adoptando”, reiteró.

“¿Está dispuesto a volver al ámbito de la Constitución y del Estatut de Cataluña, sí o no?”, preguntó directamente al presidente de la Generalitat. En este momento, remarcó, los responsables del 1-O están “deslegitimados para representar a todo el pueblo de Cataluña” al asumir “el liderazgo” de una parte de la sociedad.

Reconoció que lo que ayer se vivió fue “un día triste”, pero dijo que “hubiera sido más triste si se hubiera permitido la ruptura de la ley”. Además, juzgó “injustificadas” algunas de las críticas que ha recibido el Gobierno, ya que “son los poderes del Estado, que son independientes, los que actúan en cada momento”.

Maíllo reafirmó que el PP no cierra la puerta a aplicar ninguna medida si finalmente se produce una declaración unilateral de independencia y celebró que el presidente del Gobierno inicie hoy la ronda de contactos con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, para “analizar la situación y valorar el futuro”.

“Qué fácil es opinar y qué difícil es decidir”, dijo refiriéndose a la petición de Rivera de recurrir al artículo de 155. Le recordó que “es el Gobierno el que, como es lógico, toma las decisiones, y en todo caso no hay ninguna puerta cerrada, todas están abiertas y habrá que esperar a ver cuáles son las decisiones futuras” por parte de la Generalitat y el Parlament.

Por último, aseguró que en la reunión de este lunes del Comité de Dirección no se habló del artículo 155 como tal, porque “de lo que estamos hablando es de la respuesta desde la unidad”. “A partir de ahí veremos los pasos”, dijo, apelando nuevamente a la unión de los partidos constitucionalistas frente al desafío perpetrado al Estado de Derecho.

