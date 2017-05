(AMPLIACIÓN) PSOE. PODEMOS, DISPUESTO A RESPALDAR UNA MOCIÓN DE CENSURA LIDERADA POR EL PSOE

- Pide a Sánchez que intente "hacer viable” una moción, consciente de que la suya no prosperará en el Congreso. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, manifestó este lunes que su partido está dispuesto a retirar la moción de censura que ha presentado en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si el PSOE registra una propia para echar del Ejecutivo al PP.

Echenique, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, afirmó que están “dispuestos a retirar” su moción de censura si el PSOE que vuelve a liderar Sánchez tras las primarias de ayer opta por presentar una iniciativa que “pueda poner fin al Gobierno del saqueo y la corrupción del PP”.

Unidos Podemos presentó su moción de censura el pasado viernes, a dos días de las primarias del PSOE que tuvieron lugar este domingo. Según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, una vez que la Mesa del Congreso haya calificado esta moción y Ana Pastor haya fijado una fecha -que podría situarse en los primeros quince días de junio-, desde Unidos Podemos podrían presentar un escrito a la Cámara para retirar esta moción si finalmente el PSOE presentase la suya.

Echenique echó en cara a la presidenta del Congreso que esté “desaparecida” y que la Mesa del Congreso que ella preside no haya calificado todavía esta moción.

No obstante, los plazos corren y el periodo de sesiones finaliza en el mes de junio y hay que tener en cuenta también la celebración del congreso que celebrará el PSOE el 16, 17 y 18 de junio para nombrar a la Ejecutiva con la que operará Sánchez.

SÁNCHEZ E IGLESIAS YA HAN HABLADO

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, conversó por teléfono con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste intentara llamarle sin éxito a lo largo de la mañana.

Según informaron, pasadas las 14.30 horas Sánchez e Iglesias mantuvieron una conversación por teléfono en la que trataron “sobre la situación de España” y “compartieron que es insostenible la situación del PP, cercado por la corrupción, en el Gobierno”.

Aseguran desde ambas formaciones que los dos dirigentes respetan “las estrategias diferentes de cada organización sobre cómo hacer oposición al PP” al tiempo que “se han emplazado a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida”.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, también conversó este lunes con el jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, al que le trasladó la "oferta" de presentar una moción de censura.

"GENEROSIDAD" PARA ECHAR AL PP

Sin embargo, Echenique se mostró cauto con la oferta que hoy lanzó Podemos y señaló en distintas ocasiones que “no es momento de ponerle plazos” al nuevo secretario general socialista, pero puntualizó que tampoco se va a creer “promesas” de Sánchez. El nuevo líder socialista no tiene capacidad ejecutiva hasta el congreso federal de junio.

Desde Podemos “esperarán” a la respuesta que da el PSOE a esta oferta y muestran al mismo tiempo “generosidad” para echar al PP de las instituciones y “hacer viable” de esta manera una moción que por sí mismos no conseguirían sacar adelante.

