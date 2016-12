(AMPLIACIÓN) LA PROPUESTA DE IGLESIAS SUPERA EN POCO MÁS DE DOS PUNTOS A LA DE ERREJÓN PARA LA VOTACIÓN EN 'VISTALEGRE II'

- Echenique asegura que el resultado muestra la "pluralidad" interna y supone un "mandato" para llegar a un acuerdo. La propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para la forma de votación en 'Vistalegre II' se ha impuesto a la de Íñigo Errejón por un estrecho margen de poco más de dos puntos y 2.400 votos.

Según los datos expuestos en rueda de prensa por el secretario de Organización, Pablo Echenique, la propuesta 'Desborda', defendida por Iglesias, obtuvo 40.830 votos, el 41,57% de los válidos, y la de Errejón, 'Recuperar la ilusión', 38.419 votos, el 39,12%.

Por detrás quedaron otras propuestas: 'Podemos en movimiento' obtuvo 10.313 votos (10,50%); 'Profundización democrática', 1.852 votos (1,89%); y 'Libertad y consenso, si es Podemos es de todos', 1.247 votos (1,27%). Las demás no llegaron al 1% de votos válidos.

Después del control antifraude, los votos válidos fueron 99.077, "unos poquititos menos" de los emitidos, lo que supone el 22,71% del censo total de inscritos y el 39,62% sobre el censo que la dirección de la formación considera activo, es decir, los inscritos que han entrado en el portal de participación durante el último año.

La cifra es "muy buena", a juicio de Echenique, dado que cuando se pregunta sobre algo "tan complejo" como un sistema de votación la participación suele ser "muy inferior" a cuando la pregunta versa sobre otros asuntos. Esta vez los votos han sido apenas 40.000 menos que el récord de participación de la formación, lo cual significa que ha sido "alta" y por ello "estamos contentos".

La difusión de los resultados se retrasó respecto de la hora inicialmente prevista debido a una incidencia técnica en el recuento de la que Podemos responsabilizó a la empresa responsable. Una vez conocidos y, por tanto, con las reglas de juego sobre la mesa, este mismo viernes habrá una reunión de la comisión técnica encargada de preparar 'Vistalegre II'.

Echenique dejó claro que en Podemos "manda la gente" y dado que ha vencido la propuesta que pide cerrar el censo de inscritos treinta días antes de ese cónclave, así se hará.

"MANDATO" DE LLEGAR A UN ACUERDO

La escasa diferencia en votos entre las propuestas de Iglesias y Errejón no muestra división, en opinión de Echenique, sino "pluralidad" interna y "mandato" de la gente para que Podemos salga de 'Vistalegre II' con mayor unidad y fortaleza.

En ese sentido, preguntado sobre si el resultado implica un refuerzo de las tesis de Errejón como para plantearse disputar el liderazgo a Iglesias, Echenique aseguró que ese tipo de pasos son "una cuestión personal" y a él no le gusta "hacer llamamientos a compañeros diciéndoles lo que tienen que hacer".

Precisó, además, que todas las demás candidaturas habían coincidido en apoyar el liderazgo de Iglesias, luego el resultado no se puede leer en términos de candidaturas sino simplemente de elección de un sistema de votación. Cree, por tanto, que el llamamiento del secretario general a la unidad y a salir más fuertes de 'Vistalegre II' queda reforzado con el resultado y ahora es "obligación" de todos los dirigentes "trabajar porque haya un acuerdo".

Echenique, que elaboró la propuesta presentada por Iglesias, apeló a esos mimsos argumentos para asegurar que tras el resultado no se arrepiente de nada sino al contrario, que la gente pueda votar entre diferentes opciones "siempre está bien", y en este caso además todas las propuestas le parecían "buenas para Podemos y me lo siguen pareciendo".

Recordó en ese punto que se intentó llegar a un acuerdo entre las dos propuestas principales pero no fue posible porque las diferencias llegaban al punto de que una pretendía el voto conjunto de proyectos y candidaturas y otra que fueran por separado, y se trata de una diferencia "binaria" en la que es una cosa u otra sin posibilidad de acordar un punto medio.

