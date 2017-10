(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY VE EN LA PROCLAMACIÓN DE INDEPENDENCIA LA “PRUEBA INEQUÍVOCA” DE LO “NECESARIO” QUE ES EL 155

Google Plus

- Denuncia que el Parlament ha aprobado “algo” que va contra la ley y es “un acto delictivo”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este viernes que “lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña” con la proclamación de la independencia y el respaldo de la Cámara para abrir un proceso constituyente es la “prueba inequívoca” de lo “necesario” que resulta la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta comunidad.

Así se pronunció en declaraciones a los medios de comunicación una vez el Senado aprobó con 214 votos a favor y 47 en contra y una abstención autorizar al Gobierno a aplicar las medidas acordadas al amparo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desafío independentista y restaurar la legalidad.

“Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno”, sentenció Rajoy, al tiempo que anunció que ha convocado una reunión ordinaria del Consejo de Ministros a las 17.00 y una extraordinaria a las 18.00 horas.

Además, Rajoy avanzó que comparecerá en el Palacio de La Moncloa “a última hora de la noche”, tras estas reuniones, para informar de las primeras medidas que se pondrán en marcha en Cataluña. En este sentido, fuentes gubernamentales aseguraron que los decretos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Govern ya están listos para su aprobación en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

UN "ACTO DELICTIVO"

El jefe del Ejecutivo denunció que el Parlament hoy haya “aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo porque supone declarar algo que no es posible, la independencia de Cataluña”. El Gobierno ya ha informado de que recurrirá al Tribunal Constitución para pedir la suspensión de esta declaración de independencia.

Se refirió así a que el Parlament proclamó hoy la independencia en esta comunidad a través de la lectura de la presidenta de esta Cámara, Carme Forcadell, de la resolución de Junts pel Sí y la CUP y, acto seguido, votó otro de los puntos de esta propuesta en la que se insta a la Generalitat a “convocar elecciones constituyentes una vez terminadas todas las fases del proceso constituyente”.

Dicho esto, Rajoy agradeció que el 80% del Senado apoyase el “planteamiento” del Ejecutivo para que el artículo 155 de la Carta Magna eche a andar. “Con esa autorización, el Gobierno tomará las decisiones que correspondan con arrego para recuperar la legalidad y lo haremos esta tarde”, prometió.

Quiso mandar, asimismo, un mensaje de tranquilidad a los españoles: “Las cosas se harán bien, con mesura, con eficacia, como hemos hecho hasta ahora”, aseguró, escudándose en que España en “un país serio” y “una gran nación” que no está dispuesta “de ninguna de las maneras” a que los responsables de la Generalitat “pretendan liquidar nuestra constitución y nuestras normas de convivencia”.

Rajoy hizo especial hincapié en que seguir las “reglas del juego” ha permitido a España convertirse “en uno de los países más democráticos y más prósperos del mundo”. “El Estado reaccionará, ya tiene el apoyo de la Cámara y tengan la seguridad de que estaremos a la altura de las circunstancias”, remachó.

